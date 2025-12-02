EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf

|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.12.2025 / 19:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|AOB Invest GmbH
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Andreas F.J.
|Nachname(n):
|Obereder
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005104400
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|110 EUR
|14.630,00 EUR
|110 EUR
|5.170,00 EUR
|110 EUR
|2.530,00 EUR
|110 EUR
|17.930,00 EUR
|110 EUR
|30.580,00 EUR
|110 EUR
|2.310,00 EUR
|110 EUR
|2.530,00 EUR
|113 EUR
|565,00 EUR
|113 EUR
|1.582,00 EUR
|112,8 EUR
|2.256,00 EUR
|113,2 EUR
|1.132,00 EUR
|113,2 EUR
|2.264,00 EUR
|113,2 EUR
|2.830,00 EUR
|113,2 EUR
|2.037,60 EUR
|113,2 EUR
|679,20 EUR
|113,4 EUR
|8.164,80 EUR
|113 EUR
|5.537,00 EUR
|113 EUR
|5.537,00 EUR
|113 EUR
|10.848,00 EUR
|113,4 EUR
|2.268,00 EUR
|113,8 EUR
|2.617,40 EUR
|113,8 EUR
|2.276,00 EUR
|113,8 EUR
|1.820,80 EUR
|113,8 EUR
|7.055,60 EUR
|113,6 EUR
|2.840,00 EUR
|113,6 EUR
|2.499,20 EUR
|113,2 EUR
|452,80 EUR
|113,2 EUR
|452,80 EUR
|113,2 EUR
|113,20 EUR
|113,2 EUR
|679,20 EUR
|113,4 EUR
|9.865,80 EUR
|113,8 EUR
|682,80 EUR
|114 EUR
|1.596,00 EUR
|114 EUR
|4.674,00 EUR
|113,6 EUR
|2.499,20 EUR
|113,8 EUR
|341,40 EUR
|114,2 EUR
|456,80 EUR
|114,4 EUR
|3.317,60 EUR
|114,2 EUR
|3.311,80 EUR
|114,6 EUR
|12.606,00 EUR
|114,6 EUR
|5.500,80 EUR
|114,7 EUR
|5.735,00 EUR
|114,7 EUR
|12.731,70 EUR
|115 EUR
|1.840,00 EUR
|115 EUR
|1.610,00 EUR
|115 EUR
|6.670,00 EUR
|115 EUR
|3.795,00 EUR
|115 EUR
|1.610,00 EUR
|114,6 EUR
|12.606,00 EUR
|114,2 EUR
|3.426,00 EUR
|114 EUR
|2.850,00 EUR
|114 EUR
|5.244,00 EUR
|113,5 EUR
|11.350,00 EUR
|113,8 EUR
|1.934,60 EUR
|113,8 EUR
|341,40 EUR
|114,8 EUR
|15.038,80 EUR
|115 EUR
|2.185,00 EUR
|114,8 EUR
|2.640,40 EUR
|114,8 EUR
|1.148,00 EUR
|115 EUR
|5.635,00 EUR
|115 EUR
|4.485,00 EUR
|115 EUR
|4.600,00 EUR
|115 EUR
|6.785,00 EUR
|114,4 EUR
|3.432,00 EUR
|114,4 EUR
|3.660,80 EUR
|114,4 EUR
|2.288,00 EUR
|114,8 EUR
|7.117,60 EUR
|114,8 EUR
|5.625,20 EUR
|114,9 EUR
|12.868,80 EUR
|114,6 EUR
|3.438,00 EUR
|114,8 EUR
|4.936,40 EUR
|114,8 EUR
|229,60 EUR
|114,6 EUR
|4.354,80 EUR
|114,8 EUR
|14.005,60 EUR
|114,8 EUR
|103.320,00 EUR
|115 EUR
|2.760,00 EUR
|115 EUR
|5.290,00 EUR
|115 EUR
|1.035,00 EUR
|114,7 EUR
|1.147.000,00 EUR
|114,9 EUR
|5.745,00 EUR
|114,6 EUR
|2.865,00 EUR
|114,6 EUR
|1.146,00 EUR
|114,8 EUR
|1.148,00 EUR
|114,8 EUR
|1.148,00 EUR
|114,8 EUR
|2.870,00 EUR
|114,6 EUR
|5.042,40 EUR
|114,8 EUR
|8.610,00 EUR
|115 EUR
|1.035,00 EUR
|114,8 EUR
|344,40 EUR
|115 EUR
|4.485,00 EUR
|114,9 EUR
|5.630,10 EUR
|114,9 EUR
|5.630,10 EUR
|114,9 EUR
|5.630,10 EUR
|114,9 EUR
|5.630,10 EUR
|114,9 EUR
|14.017,80 EUR
|114,6 EUR
|1.833,60 EUR
|114,6 EUR
|458,40 EUR
|114,2 EUR
|3.083,40 EUR
|114,8 EUR
|2.525,60 EUR
|114,8 EUR
|2.066,40 EUR
|114,8 EUR
|2.066,40 EUR
|114,6 EUR
|9.741,00 EUR
|114,8 EUR
|459,20 EUR
|114,5 EUR
|4.122,00 EUR
|114,5 EUR
|2.519,00 EUR
|114,3 EUR
|5.143,50 EUR
|114,6 EUR
|4.011,00 EUR
|114,6 EUR
|687,60 EUR
|114,6 EUR
|573,00 EUR
|114,6 EUR
|17.190,00 EUR
|114,4 EUR
|457,60 EUR
|114,8 EUR
|2.181,20 EUR
|115 EUR
|4.600,00 EUR
|115 EUR
|4.485,00 EUR
|115 EUR
|4.255,00 EUR
|115 EUR
|5.635,00 EUR
|115 EUR
|92.000,00 EUR
|115 EUR
|4.255,00 EUR
|114,6 EUR
|2.521,20 EUR
|114,4 EUR
|1.716,00 EUR
|114,2 EUR
|3.997,00 EUR
|114,4 EUR
|3.775,20 EUR
|114,4 EUR
|3.775,20 EUR
|114,4 EUR
|1.601,60 EUR
|114,6 EUR
|2.177,40 EUR
|114,6 EUR
|2.750,40 EUR
|114,8 EUR
|2.755,20 EUR
|114,2 EUR
|2.169,80 EUR
|114,6 EUR
|2.062,80 EUR
|114,6 EUR
|5.615,40 EUR
|114,3 EUR
|6.743,70 EUR
|114 EUR
|2.394,00 EUR
|113,8 EUR
|3.755,40 EUR
|114 EUR
|2.052,00 EUR
|113,7 EUR
|141.783,90 EUR
|113,7 EUR
|10.233,00 EUR
|113,4 EUR
|2.948,40 EUR
|114 EUR
|5.016,00 EUR
|114 EUR
|2.280,00 EUR
|114 EUR
|1.140,00 EUR
|113,8 EUR
|219.975,40 EUR
|113,8 EUR
|85.691,40 EUR
|114 EUR
|456,00 EUR
|114 EUR
|2.166,00 EUR
|114 EUR
|2.280,00 EUR
|114 EUR
|5.586,00 EUR
|113,8 EUR
|18.435,60 EUR
|113,6 EUR
|2.612,80 EUR
|113,8 EUR
|5.576,20 EUR
|114 EUR
|9.804,00 EUR
|114 EUR
|4.674,00 EUR
|114 EUR
|1.938,00 EUR
|113,8 EUR
|1.138,00 EUR
|114 EUR
|2.280,00 EUR
|114 EUR
|2.280,00 EUR
|114 EUR
|2.280,00 EUR
|114,1 EUR
|6.161,40 EUR
|114,1 EUR
|912,80 EUR
|114,1 EUR
|114,10 EUR
|114,1 EUR
|456,40 EUR
|114,4 EUR
|5.605,60 EUR
|114,4 EUR
|6.292,00 EUR
|114,4 EUR
|5.605,60 EUR
|114,6 EUR
|2.406,60 EUR
|114,8 EUR
|4.477,20 EUR
|114,7 EUR
|15.369,80 EUR
|115 EUR
|7.935,00 EUR
|115 EUR
|690,00 EUR
|115 EUR
|2.530,00 EUR
|115 EUR
|2.300,00 EUR
|115 EUR
|11.270,00 EUR
|114,8 EUR
|2.066,40 EUR
|114,6 EUR
|2.292,00 EUR
|114,8 EUR
|1.148,00 EUR
|115 EUR
|1.725,00 EUR
|114,8 EUR
|229,60 EUR
|114,8 EUR
|344,40 EUR
|114,8 EUR
|1.148,00 EUR
|114,6 EUR
|4.354,80 EUR
|114,8 EUR
|344,40 EUR
|115 EUR
|1.725,00 EUR
|114,8 EUR
|1.033,20 EUR
|114,8 EUR
|2.410,80 EUR
|115 EUR
|2.070,00 EUR
|115 EUR
|345,00 EUR
|115 EUR
|1.035,00 EUR
|114,6 EUR
|2.865,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|1.035,00 EUR
|115 EUR
|1.495,00 EUR
|115 EUR
|3.105,00 EUR
|115 EUR
|1.955,00 EUR
|115 EUR
|690,00 EUR
|115 EUR
|920.000,00 EUR
|115 EUR
|1.495,00 EUR
|115 EUR
|690,00 EUR
|114,8 EUR
|1.951,60 EUR
|114,8 EUR
|344,40 EUR
|114,8 EUR
|2.181,20 EUR
|115 EUR
|2.070,00 EUR
|115 EUR
|460,00 EUR
|115 EUR
|2.990,00 EUR
|114,8 EUR
|2.181,20 EUR
|114,8 EUR
|1.033,20 EUR
|114,8 EUR
|1.377,60 EUR
|115 EUR
|1.150,00 EUR
|115 EUR
|1.610,00 EUR
|114,4 EUR
|2.516,80 EUR
|114,2 EUR
|2.626,60 EUR
|114 EUR
|2.394,00 EUR
|114,4 EUR
|2.974,40 EUR
|114 EUR
|2.964,00 EUR
|114,2 EUR
|2.284,00 EUR
|114,2 EUR
|342,60 EUR
|113,8 EUR
|3.186,40 EUR
|114 EUR
|7.296,00 EUR
|114 EUR
|1.254,00 EUR
|114 EUR
|14.250,00 EUR
|114,4 EUR
|114,40 EUR
|114,4 EUR
|2.173,60 EUR
|114,4 EUR
|1.716,00 EUR
|114,4 EUR
|572,00 EUR
|114,4 EUR
|2.288,00 EUR
|114,4 EUR
|2.059,20 EUR
|114,1 EUR
|5.020,40 EUR
|114,1 EUR
|228,20 EUR
|113,6 EUR
|2.612,80 EUR
|114 EUR
|1.938,00 EUR
|114 EUR
|570,00 EUR
|114 EUR
|456,00 EUR
|114 EUR
|1.938,00 EUR
|114 EUR
|2.052,00 EUR
|113,8 EUR
|5.576,20 EUR
|114 EUR
|684,00 EUR
|113,9 EUR
|16.059,90 EUR
|113,9 EUR
|5.581,10 EUR
|113,9 EUR
|10.592,70 EUR
|113,9 EUR
|5.581,10 EUR
|113,9 EUR
|5.581,10 EUR
|113,6 EUR
|3.067,20 EUR
|113,4 EUR
|2.154,60 EUR
|113,6 EUR
|1.931,20 EUR
|113,6 EUR
|1.704,00 EUR
|113,6 EUR
|11.360,00 EUR
|113,6 EUR
|2.044,80 EUR
|113,6 EUR
|795,20 EUR
|113,8 EUR
|455,20 EUR
|113,8 EUR
|796,60 EUR
|113,8 EUR
|4.438,20 EUR
|114 EUR
|2.622,00 EUR
|113,7 EUR
|4.548,00 EUR
|114 EUR
|1.938,00 EUR
|113,8 EUR
|341,40 EUR
|114 EUR
|1.938,00 EUR
|113,8 EUR
|4.210,60 EUR
|114 EUR
|24.282,00 EUR
|114,2 EUR
|9.136,00 EUR
|114 EUR
|31.806,00 EUR
|114,4 EUR
|2.059,20 EUR
|114,1 EUR
|48.606,60 EUR
|114,1 EUR
|15.289,40 EUR
|114,4 EUR
|14.757,60 EUR
|114,3 EUR
|24.231,60 EUR
|114,3 EUR
|6.743,70 EUR
|114,3 EUR
|15.659,10 EUR
|114,4 EUR
|2.059,20 EUR
|114,4 EUR
|12.355,20 EUR
|114,4 EUR
|2.059,20 EUR
|114,4 EUR
|9.609,60 EUR
|114,2 EUR
|2.969,20 EUR
|114,4 EUR
|2.173,60 EUR
|114,4 EUR
|1.944,80 EUR
|114,3 EUR
|7.658,10 EUR
|114,4 EUR
|4.232,80 EUR
|114,2 EUR
|10.278,00 EUR
|114,2 EUR
|10.278,00 EUR
|114,6 EUR
|2.521,20 EUR
|114,6 EUR
|1.146,00 EUR
|114,6 EUR
|1.948,20 EUR
|114,6 EUR
|11.230,80 EUR
|114,6 EUR
|573,00 EUR
|114,2 EUR
|4.111,20 EUR
|114,6 EUR
|4.125,60 EUR
|114 EUR
|2.622,00 EUR
|113,6 EUR
|2.272,00 EUR
|114 EUR
|4.902,00 EUR
|114,2 EUR
|2.169,80 EUR
|114,1 EUR
|10.269,00 EUR
|113,8 EUR
|3.641,60 EUR
|113,8 EUR
|2.276,00 EUR
|114,2 EUR
|1.142,00 EUR
|114,2 EUR
|342,60 EUR
|114,1 EUR
|4.107,60 EUR
|114,4 EUR
|7.436,00 EUR
|114,2 EUR
|2.626,60 EUR
|114 EUR
|342,00 EUR
|114 EUR
|684,00 EUR
|114 EUR
|1.026,00 EUR
|114 EUR
|228,00 EUR
|114,2 EUR
|342,60 EUR
|114,2 EUR
|2.740,80 EUR
|114,2 EUR
|228,40 EUR
|114,1 EUR
|4.792,20 EUR
|114 EUR
|2.280,00 EUR
|113,8 EUR
|455,20 EUR
|113,8 EUR
|1.365,60 EUR
|113,8 EUR
|3.414,00 EUR
|114 EUR
|342,00 EUR
|114 EUR
|10.260,00 EUR
|113,8 EUR
|2.503,60 EUR
|114 EUR
|2.280,00 EUR
|114,2 EUR
|2.512,40 EUR
|114,2 EUR
|2.512,40 EUR
|114 EUR
|798,00 EUR
|114,2 EUR
|2.284,00 EUR
|114 EUR
|13.452,00 EUR
|114 EUR
|2.052,00 EUR
|114 EUR
|1.140,00 EUR
|113,8 EUR
|2.048,40 EUR
|113,8 EUR
|88.536,40 EUR
|113,8 EUR
|11.835,20 EUR
|113,9 EUR
|5.581,10 EUR
|114 EUR
|684,00 EUR
|114 EUR
|2.964,00 EUR
|114,2 EUR
|2.969,20 EUR
|114,2 EUR
|2.055,60 EUR
|114,2 EUR
|12.562,00 EUR
|114,4 EUR
|1.029,60 EUR
|114,4 EUR
|2.059,20 EUR
|114,4 EUR
|34.777,60 EUR
|114,3 EUR
|7.429,50 EUR
|114,3 EUR
|1.257,30 EUR
|114,3 EUR
|10.287,00 EUR
|114,3 EUR
|10.629,90 EUR
|114 EUR
|3.078,00 EUR
|113,8 EUR
|113,80 EUR
|113,8 EUR
|113,80 EUR
|113,8 EUR
|3.186,40 EUR
|114 EUR
|2.736,00 EUR
|114,1 EUR
|2.510,20 EUR
|113,9 EUR
|341,70 EUR
|114 EUR
|5.700,00 EUR
|114 EUR
|1.140,00 EUR
|114 EUR
|2.964,00 EUR
|114 EUR
|228,00 EUR
|114 EUR
|228,00 EUR
|114 EUR
|912,00 EUR
|114 EUR
|2.166,00 EUR
|113,9 EUR
|10.251,00 EUR
|114 EUR
|1.140,00 EUR
|114 EUR
|1.710,00 EUR
|113,6 EUR
|2.840,00 EUR
|114 EUR
|1.026,00 EUR
|114 EUR
|228,00 EUR
|114,2 EUR
|571,00 EUR
|113,8 EUR
|4.893,40 EUR
|114 EUR
|342,00 EUR
|114,2 EUR
|571,00 EUR
|114,2 EUR
|4.796,40 EUR
|114,2 EUR
|5.938,40 EUR
|114,4 EUR
|11.211,20 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,4 EUR
|2.173,60 EUR
|114,4 EUR
|3.775,20 EUR
|114,4 EUR
|4.461,60 EUR
|114,4 EUR
|8.465,60 EUR
|114,2 EUR
|1.142,00 EUR
|114,2 EUR
|342,60 EUR
|114,2 EUR
|1.941,40 EUR
|114,2 EUR
|456,80 EUR
|114,2 EUR
|1.598,80 EUR
|114,2 EUR
|3.083,40 EUR
|114,4 EUR
|3.432,00 EUR
|114,4 EUR
|1.716,00 EUR
|114,4 EUR
|2.402,40 EUR
|114,3 EUR
|10.287,00 EUR
|114,0 EUR
|2.508,00 EUR
|114,2 EUR
|342,60 EUR
|114,0 EUR
|1.140,00 EUR
|114,1 EUR
|456,40 EUR
|114,6 EUR
|10.887,00 EUR
|114,6 EUR
|2.292,00 EUR
|114,6 EUR
|3.094,20 EUR
|114,4 EUR
|11.211,20 EUR
|114,2 EUR
|1.142,00 EUR
|114,2 EUR
|1.484,60 EUR
|114,4 EUR
|5.605,60 EUR
|114,4 EUR
|2.516,80 EUR
|114,2 EUR
|2.626,60 EUR
|114,0 EUR
|2.280,00 EUR
|114,2 EUR
|5.595,80 EUR
|114,2 EUR
|799,40 EUR
|114,0 EUR
|2.622,00 EUR
|114,1 EUR
|7.758,80 EUR
|114,2 EUR
|2.169,80 EUR
|114,3 EUR
|5.600,70 EUR
|114,3 EUR
|10.287,00 EUR
|114,3 EUR
|5.600,70 EUR
|114,3 EUR
|5.600,70 EUR
|114,3 EUR
|4.343,40 EUR
|114,4 EUR
|3.203,20 EUR
|114,4 EUR
|1.029,60 EUR
|114,6 EUR
|4.813,20 EUR
|114,4 EUR
|2.631,20 EUR
|114,6 EUR
|3.896,40 EUR
|114,6 EUR
|3.781,80 EUR
|114,6 EUR
|2.292,00 EUR
|114,6 EUR
|343,80 EUR
|114,6 EUR
|1.489,80 EUR
|114,6 EUR
|458,40 EUR
|114,4 EUR
|457,60 EUR
|114,4 EUR
|17.160,00 EUR
|114,4 EUR
|4.232,80 EUR
|114,4 EUR
|1.258,40 EUR
|114,3 EUR
|228,60 EUR
|114,2 EUR
|5.024,80 EUR
|114,2 EUR
|4.796,40 EUR
|114,0 EUR
|2.052,00 EUR
|114,0 EUR
|228,00 EUR
|114,0 EUR
|9.120,00 EUR
|114,0 EUR
|9.006,00 EUR
|114,2 EUR
|2.398,20 EUR
|114,2 EUR
|342,60 EUR
|114,2 EUR
|2.169,80 EUR
|114,2 EUR
|2.169,80 EUR
|114,2 EUR
|1.027,80 EUR
|114,4 EUR
|2.059,20 EUR
|114,4 EUR
|1.830,40 EUR
|114,4 EUR
|686,40 EUR
|114,4 EUR
|2.288,00 EUR
|114,4 EUR
|2.059,20 EUR
|114,4 EUR
|114,40 EUR
|114,4 EUR
|1.258,40 EUR
|114,4 EUR
|800,80 EUR
|114,2 EUR
|456,80 EUR
|114,0 EUR
|2.052,00 EUR
|114,0 EUR
|6.612,00 EUR
|114,2 EUR
|2.626,60 EUR
|114,2 EUR
|1.370,40 EUR
|114,2 EUR
|1.027,80 EUR
|113,8 EUR
|3.072,60 EUR
|114,0 EUR
|2.394,00 EUR
|113,8 EUR
|796,60 EUR
|114 EUR
|2.052,00 EUR
|113,8 EUR
|10.242,00 EUR
|113,8 EUR
|3.527,80 EUR
|113,8 EUR
|682,80 EUR
|113,8 EUR
|796,60 EUR
|114 EUR
|1.938,00 EUR
|113,8 EUR
|7.397,00 EUR
|113,8 EUR
|2.276,00 EUR
|113,6 EUR
|1.590,40 EUR
|113,6 EUR
|2.953,60 EUR
|113,6 EUR
|1.590,40 EUR
|113,6 EUR
|1.931,20 EUR
|113,5 EUR
|3.518,50 EUR
|113,5 EUR
|681,00 EUR
|113,6 EUR
|113,60 EUR
|113,6 EUR
|340,80 EUR
|113,6 EUR
|454,40 EUR
|113,8 EUR
|455,20 EUR
|113,8 EUR
|1.479,40 EUR
|113,8 EUR
|1.365,60 EUR
|113,6 EUR
|340,80 EUR
|113,6 EUR
|1.136,00 EUR
|113,6 EUR
|340,80 EUR
|113,8 EUR
|4.324,40 EUR
|113,4 EUR
|680,40 EUR
|113,4 EUR
|113,40 EUR
|113,6 EUR
|4.657,60 EUR
|113,4 EUR
|1.814,40 EUR
|113,6 EUR
|227,20 EUR
|113,6 EUR
|8.747,20 EUR
|113,6 EUR
|113,60 EUR
|113,8 EUR
|3.300,20 EUR
|113,8 EUR
|682,80 EUR
|113,8 EUR
|1.820,80 EUR
|113,8 EUR
|796,60 EUR
|113,8 EUR
|1.934,60 EUR
|114,00 EUR
|488.490,00 EUR
|114,00 EUR
|2.736,00 EUR
|114,00 EUR
|7.296,00 EUR
|114,00 EUR
|29.184,00 EUR
|114,00 EUR
|11.514,00 EUR
|114,00 EUR
|35.340,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|114,3621 EUR
|5.219.258,4000 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
02.12.2025 CET/CEST
