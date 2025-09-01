Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’188 0.0%  SPI 16’901 0.0%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 23’992 0.4%  Euro 0.9380 0.3%  EStoxx50 5’360 0.2%  Gold 3’469 0.6%  Bitcoin 87’250 0.7%  Dollar 0.8006 0.1%  Öl 68.3 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rheinmetall-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
Experten sehen bei Swiss Re-Aktie Potenzial
Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Ausblick Partners Group: Das erwarten Analysten für das erste Halbjahr
Burkhalter-Aktie dennoch tiefrot: Burkhalter wächst im ersten Halbjahr weiter
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2025 14:10:43

EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information

Scout24
110.40 CHF -1.57%
Kaufen Verkaufen

EQS Post-admission Duties announcement: Scout24 SE / Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Scout24 SE: Release of a capital market information

01.09.2025 / 14:10 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

In the period from 25 August 2025 until and including 29 August 2025, a total number of 41,564 shares were repurchased within the framework of the share buy-back programme of Scout24 SE as announced on 3 April 2025 pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading systems within the meaning of section 2 (6) of the German Stock Exchange Act (Börsengesetz) by a credit institution commissioned by Scout24 SE.

The following quantities have been purchased:

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price Market (MIC Code)
25/08/2025 553 114.7942 CEUX
25/08/2025 292 114.5373 TQEX
25/08/2025 980 114.4033 XETA
26/08/2025 812 114.6480 CEUX
26/08/2025 668 114.5621 TQEX
26/08/2025 447 114.6376 XETA
27/08/2025 5,656 113.0401 CEUX
27/08/2025 4,110 113.1384 TQEX
27/08/2025 4,436 113.2096 XETA
28/08/2025 6,607 111.2643 CEUX
28/08/2025 3,059 111.1715 TQEX
28/08/2025 5,981 111.2745 XETA
29/08/2025 3,559 110.3437 CEUX
29/08/2025 2,551 110.4032 TQEX
29/08/2025 1,853 110.4035 XETA

 

The total volume of shares repurchased within the framework of this share buy-back in the period from 7 April 2025 until and including 29 August 2025 therefore amounts to 324,983 shares.

Detailed information on the transactions relating to the share buy-back programme corresponding to Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 is available the website of Scout24 SE at https://www.scout24.com/en/investor-relations/share/share-buybacks/share-buyback-programme-april-2025

Berlin, 1 September 2025

Scout24 SE

The Management Board


01.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: Scout24 SE
Invalidenstrasse 65
10557 Berlin
Germany
Internet: www.scout24.com

 
End of News EQS News Service

2191378  01.09.2025 CET/CEST

Nachrichten zu Scout24

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Scout24

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08.08.25 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
08.08.25 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
07.08.25 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12:05 UBS Logo UBS KeyInvest: Mit Unsicherheiten in den Herbst
09:30 Logo WHS Wochenausblick Börse mit Blick auf DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien heute um 10:30 Uhr
09:14 Cyberabwehr: Schutz in einer digitalisierten Welt
09:02 SG-Marktüberblick: 01.09.2025
08:46 SMI-Anleger üben sich in Zurückhaltung
29.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
28.08.25 Julius Bär: 12.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Nestle SA, Novartis AG, Cie Financiere Richemont SA, Swatch Group AG
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’682.30 20.00 UEJS6U
Short 12’974.98 13.40 B1LSOU
Short 13’422.73 8.97 BKPSVU
SMI-Kurs: 12’187.96 01.09.2025 14:11:43
Long 11’682.26 19.36 SHFB5U
Long 11’396.81 13.40 BK5S8U
Long 10’900.46 8.68 BPOSGU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Scout24 62.80 41.12% Scout24

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA, Microsoft & Co.: Die 10 grössten US-Aktienpositionen der Zurich Insurance Group im Q2 2025
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Stadler Rail-Aktie profitiert: Konsortium zieht Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn an Land
Gold, Öl & Co. in KW 35: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Ausblick: NVIDIA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel - NVIDIA-Aktie unter Beobachtung
XRP Kurs Prognose: Ist der Hype vorbei?
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Was Analysten von der NVIDIA-Aktie erwarten
SMI fällt an Nulllinie zurück -- DAX legt zu -- Märkte in Fernost schliessen uneins - Nikkei fällt

Top-Rankings

Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
August 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}