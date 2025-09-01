|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.09.2025 14:10:43
EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Scout24 SE
/ Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
In the period from 25 August 2025 until and including 29 August 2025, a total number of 41,564 shares were repurchased within the framework of the share buy-back programme of Scout24 SE as announced on 3 April 2025 pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.
The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading systems within the meaning of section 2 (6) of the German Stock Exchange Act (Börsengesetz) by a credit institution commissioned by Scout24 SE.
The following quantities have been purchased:
The total volume of shares repurchased within the framework of this share buy-back in the period from 7 April 2025 until and including 29 August 2025 therefore amounts to 324,983 shares.
Detailed information on the transactions relating to the share buy-back programme corresponding to Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 is available the website of Scout24 SE at https://www.scout24.com/en/investor-relations/share/share-buybacks/share-buyback-programme-april-2025.
Berlin, 1 September 2025
Scout24 SE
The Management Board
01.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Scout24 SE
|Invalidenstrasse 65
|10557 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.scout24.com
|End of News
|EQS News Service
|
2191378 01.09.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Scout24
|
14:10
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
14:10
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
29.08.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
29.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
28.08.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Donnerstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
28.08.25
|XETRA-Handel: MDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
27.08.25
|EQS-DD: Scout24 SE: Ralf Weitz, buy (EQS Group)
|
27.08.25
|EQS-DD: Scout24 SE: Ralf Weitz, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Scout24
|08.08.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.25
|Scout24 Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fällt an Nulllinie zurück -- DAX legt zu -- Märkte in Fernost schliessen uneins - Nikkei fällt
Zum Start in die neue Börsenwoche zeigt sich der heimische Aktienmarkt verunsichert, während der deutsche Leitindex zulegen kann. Die asiatischen Aktienmärkten tendierten derweil am Montag in verschiedene Richtungen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}