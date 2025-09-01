EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Scout24 SE / Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

In the period from 25 August 2025 until and including 29 August 2025, a total number of 41,564 shares were repurchased within the framework of the share buy-back programme of Scout24 SE as announced on 3 April 2025 pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading systems within the meaning of section 2 (6) of the German Stock Exchange Act (Börsengesetz) by a credit institution commissioned by Scout24 SE.

The following quantities have been purchased:

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price Market (MIC Code) 25/08/2025 553 114.7942 CEUX 25/08/2025 292 114.5373 TQEX 25/08/2025 980 114.4033 XETA 26/08/2025 812 114.6480 CEUX 26/08/2025 668 114.5621 TQEX 26/08/2025 447 114.6376 XETA 27/08/2025 5,656 113.0401 CEUX 27/08/2025 4,110 113.1384 TQEX 27/08/2025 4,436 113.2096 XETA 28/08/2025 6,607 111.2643 CEUX 28/08/2025 3,059 111.1715 TQEX 28/08/2025 5,981 111.2745 XETA 29/08/2025 3,559 110.3437 CEUX 29/08/2025 2,551 110.4032 TQEX 29/08/2025 1,853 110.4035 XETA

The total volume of shares repurchased within the framework of this share buy-back in the period from 7 April 2025 until and including 29 August 2025 therefore amounts to 324,983 shares.

Detailed information on the transactions relating to the share buy-back programme corresponding to Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 is available the website of Scout24 SE at https://www.scout24.com/en/investor-relations/share/share-buybacks/share-buyback-programme-april-2025.

Berlin, 1 September 2025

Scout24 SE

The Management Board