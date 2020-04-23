Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
Scout24 Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114,80 Euro belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem vermeldeten Kauf zweier spanischer Online-Immobilienplattformen. Der Plattformbetreiber habe selbst angemerkt, dass der Umsatz von Fotocasa und Habitaclia zu Jahresbeginn rückläufig gewesen sei und nun stagnieren sollte. Er interpretiert daraus, dass das voraussichtliche Umsatzwachstum der Zukäufe im Jahr 2025 bei nahezu Null liegen dürfte./rob/tih/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
