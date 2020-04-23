Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’118 0.6%  SPI 16’820 0.4%  Dow 46’142 0.3%  DAX 23’711 0.2%  Euro 0.9349 0.1%  EStoxx50 5’480 0.4%  Gold 3’657 0.4%  Bitcoin 92’877 0.1%  Dollar 0.7945 0.3%  Öl 67.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Hold für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
MTU Aero Engines-Analyse: Neutral-Hochstufung für MTU Aero Engines-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.
Aktienempfehlung BMW-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Aktienempfehlung Volkswagen (VW) vz-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
SMG-Aktie: Erfolgreicher Börsenstart - Erstkurs klar über Ausgabepreis
Suche...
Plus500 Depot

Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

62.80
CHF
18.30
CHF
41.12 %
23.04.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.09.2025 09:45:51

Scout24 Overweight

Scout24
104.10 CHF -5.71%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Scout24 mit Blick auf einen Zukauf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Übernahme der spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia erscheine vernünftig, schrieb Marcus Diebel in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Nach der zuletzt starken Kursentwicklung der Aktie könnten sich die Anleger allerdings fragen, ob der Zukauf etwas am Finanzprofil des Unternehmens ändere und ob weitere internationale Zukäufe kommen könnten./glstk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 23:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Scout24 Overweight
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
142.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
109.30 € 		Abst. Kursziel*:
29.92%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
104.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.28%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse