Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Scout24 mit Blick auf einen Zukauf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Übernahme der spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia erscheine vernünftig, schrieb Marcus Diebel in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Nach der zuletzt starken Kursentwicklung der Aktie könnten sich die Anleger allerdings fragen, ob der Zukauf etwas am Finanzprofil des Unternehmens ändere und ob weitere internationale Zukäufe kommen könnten./glstk;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
142.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
109.30 €
|
Abst. Kursziel*:
29.92%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
104.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.28%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
|
18.09.25
|EQS-News: Scout24 acquires Spanish online real estate platforms Fotocasa and Habitaclia (EQS Group)
|
18.09.25
|EQS-News: Scout24 übernimmt spanische Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia (EQS Group)
|
18.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
18.09.25