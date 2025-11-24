Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
|
24.11.2025 08:32:23
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG
/ Aktienrückkaufprogramm
Im Zeitraum vom 17. November 2025 bis einschliesslich 21. November 2025, wurden insgesamt 41.051 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
24.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Strasse 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2234644 24.11.2025 CET/CEST
Analysen zu Heidelberg Materials
|17.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
