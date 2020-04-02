Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
40.83CHF
-37.67CHF
-47.99 %
02.04.2020
SWX
12.11.2025 09:56:48
Heidelberg Materials Overweight
Heidelberg Materials
193.04 CHF 1.85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" belassen. Die Preisdynamik im europäischen Baustoffsektor sei nach wie vor leicht positiv, während die Inputkosten etwas gesunken seien, schrieb Elodie Rall am Dienstagabend in ihrem Branchenkommentar. Zudem dürften einige angekündigte Preiserhöhungen ab dem ersten Quartal 2026 wirksam werden./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 18:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
211.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
211.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse