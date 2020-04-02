Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 220 auf 218 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Baustoffkonzern sei der einzige globale Akteur, der sich auf Dekarbonisierung, Digitalisierung und Automatisierung (DDAA) konzentriere, schrieb Anthony Codling am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Das Unternehmen sei überzeugt davon, dass die operative Effizienz dadurch auf ein neues Niveau gehoben wird und damit auch die Rendite für die Aktionäre steigt. In seinen Schätzungen nahm er gewisse Kürzungen vor nach den Zahlen zum dritten Quartal./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:08 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Outperform
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
218.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
197.80 € 		Abst. Kursziel*:
10.21%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
196.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.77%
Analyst Name::
Anthony Codling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse