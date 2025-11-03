Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
03.11.2025 13:17:35
EQS-AFR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Salzgitter Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Salzgitter Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2025
Ort: https://www.salzgitter-ag.com/de/investor-relations/news-publikationen/berichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2025
Ort: https://www.salzgitter-ag.com/en/investor-relations/news-and-publications/reports.html
03.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Salzgitter Aktiengesellschaft
|Eisenhüttenstrasse 99
|38239 Salzgitter
|Deutschland
|Internet:
|www.salzgitter-ag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2222796 03.11.2025 CET/CEST