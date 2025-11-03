Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

03.11.2025 13:17:35

EQS-AFR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Salzgitter
26.46 CHF 1.93%
Kaufen Verkaufen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Salzgitter Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Salzgitter Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

03.11.2025 / 13:17 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Salzgitter Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2025
Ort: https://www.salzgitter-ag.com/de/investor-relations/news-publikationen/berichte.html

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2025
Ort: https://www.salzgitter-ag.com/en/investor-relations/news-and-publications/reports.html

03.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Salzgitter Aktiengesellschaft
Eisenhüttenstrasse 99
38239 Salzgitter
Deutschland
Internet: www.salzgitter-ag.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2222796  03.11.2025 CET/CEST

