Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

27.72
CHF
0.22
CHF
0.80 %
28.06.2019
SWX
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die operativen Barmittel (Free Cashflow) seien widerstandsfähiger gewesen als erwartet, schrieb Andrew Jones am Montag. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe von einem Sondereffekt profitiert und daher die Konsensschätzung übertroffen./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 09:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 09:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Neutral
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
22.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
29.04 € 		Abst. Kursziel*:
-22.52%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
29.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-22.47%
Analyst Name::
Andrew Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse