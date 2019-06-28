Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
27.72CHF
0.22CHF
0.80 %
28.06.2019
SWX
11.11.2025 11:19:54
Salzgitter Neutral
Salzgitter
26.83 CHF -3.17%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die operativen Barmittel (Free Cashflow) seien widerstandsfähiger gewesen als erwartet, schrieb Andrew Jones am Montag. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe von einem Sondereffekt profitiert und daher die Konsensschätzung übertroffen./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 09:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Salzgitter
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
22.50 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
29.04 €
Abst. Kursziel*:
-22.52%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
29.02 €
Abst. Kursziel aktuell:
-22.47%
Analyst Name::
Andrew Jones
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
