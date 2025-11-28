Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
28.11.2025 10:18:53
EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Infineon Technologies AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Infineon Technologies AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.11.2025
Ort: https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/annual-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.11.2025
Ort: https://www.infineon.com/cms/de/about-infineon/investor/reporting/annual-report/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.11.2025
Ort: https://www.infineon.com/en/about/investor/reports-presentations/annual-reports
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
Deutschland
Internet:
www.infineon.com
