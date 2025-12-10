Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.12.2025 16:11:43

EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re kündigt neue Mehrjahresstrategie „Ambition 2030“ und finanzielle Ziele 2026 an

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
508.02 CHF 0.74%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Schlagwort(e): Prognose
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re kündigt neue Mehrjahresstrategie „Ambition 2030“ und finanzielle Ziele 2026 an

10.12.2025 / 16:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Rahmen ihrer neuen Mehrjahresstrategie zielt Munich Re auf weiter steigende Gewinne und eine hohe Gewinnbeteiligung der Aktionäre. Es wird erwartet, dass die Eigenkapitalrendite bis Jahresende 2030 über 18 % liegen wird, der Gewinn je Aktie soll pro Jahr um durchschnittlich mehr als 8 % wachsen. Die Gesamtausschüttungsquote1 wird auf über 80 % pro Jahr festgelegt und die Solvenzquote soll grösser als 200 % sein.

Für das Geschäftsjahr 2026 strebt Munich Re dank anhaltend guter operativer Performance in allen Geschäftssegmenten einen IFRS-Nettogewinn von 6,3 Mrd. € an (Konsens 6,35 Mrd. €). Der Versicherungsumsatz der Gruppe wird 2026 voraussichtlich bei 64 Mrd. € (Konsens 62 Mrd. €) liegen und die Kapitalanlagerendite dürfte sich auf über 3,5 % verbessern.

Im Geschäftsfeld Rückversicherung rechnet Munich Re für 2026 mit einem Nettogewinn von 5,4 Mrd. € (Konsens 5,2 Mrd. €). In einem anhaltend attraktiven Marktumfeld wird Munich Re weiterhin ihre starke Marktposition nutzen. Die Schaden-Kosten-Quote bleibt mit 80 % (Konsens 80 %) in der Rückversicherung Schaden/Unfall und 90 % (Konsens 89 %) in Global Specialty Insurance (GSI) auf einem hohen Profitabilitätsniveau. In der Rückversicherung Leben/Gesundheit erwartet Munich Re für 2026 ein versicherungstechnisches Gesamtergebnis von 1,9 Mrd. € (Konsens 1,9 Mrd. €).

Das Geschäftsfeld ERGO wird die starke Entwicklung der letzten Jahre auf einem Ergebnisniveau von 0,9 Mrd. € (Konsens 1,0 Mrd. €) fortsetzen. Für ERGO Deutschland wird eine Schaden-Kosten-Quote von 89 % (Konsens 89 %) und für ERGO International von ebenfalls 89 % (Konsens 89 %) angestrebt.

Alle Zahlenangaben sind gerundet. Alle Prognosen und Ziele stehen wie üblich unter dem Vorbehalt erhöhter Unsicherheiten aus geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, eines erwartungsgemässen Grossschadenverlaufs, der Gewinn- und Verlustauswirkungen gravierender Währungs- und Kapitalmarktbewegungen sowie signifikanter Veränderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen und anderer Sondereffekte.

Am 11. Dezember 2025 wird Munich Re der Öffentlichkeit die Details des neuen Strategieprogramms Ambition 2030 präsentieren.
1 Die Gesamtausschüttungsquote wird definiert als die Summe aus angekündigter Dividende und Aktienrückkauf, geteilt durch das IFRS-Konzernergebnis.
Kontakt:
Dr. Stefan Gehring
General Counsel & Group Compliance Officer


Ende der Insiderinformation

10.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstrasse 107
80802 München
Deutschland
Telefon: +49(0) 89 3891-0
Fax: +49(0) 89 399 056
E-Mail: shareholder@munichre.com
Internet: www.munichre.com
ISIN: DE0008430026, DE0008430026
WKN: 843002, 843002
Indizes: DAX, EURO STOXX 50
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange; Mailand
EQS News ID: 2243452

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2243452  10.12.2025 CET/CEST

