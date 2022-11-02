Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 507.44 CHF 0.56% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Sowohl der Nettogewinn als auch die Solvenzquote hätten die Erwartungen überboten, schrieb Michael Huttner am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Der Rückversicherer sei also auf dem besten Weg, das Jahresziel für den Nettogewinn zu erreichen./rob/bek/ag;

