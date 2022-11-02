Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’769 0.5%  SPI 17’589 0.5%  Dow 47’928 1.2%  DAX 24’411 1.3%  Euro 0.9249 -0.3%  EStoxx50 5’801 1.3%  Gold 4’131 0.1%  Bitcoin 83’936 1.9%  Dollar 1 -0.2%  Öl 65 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Alcon43249246Swiss Life1485278Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Top News
ON-Aktie gewinnt: Weiteres Redkordquartal und erhöhter Ausblick beflügeln
RWE-Aktie stärker: Erwartungen geschlagen - Ziele bekräftigt
Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Novo Nordisk-Aktie erholt sich: Diese Faktoren beflügeln den Kurs
Netflix-Aktie etwas fester: Netflix eröffnet mit "Netflix House" erstes Erlebniszentrum
Suche...
Plus500 Depot

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

267.00
CHF
0.55
CHF
0.21 %
02.11.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2025 11:34:55

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
507.44 CHF 0.56%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Sowohl der Nettogewinn als auch die Solvenzquote hätten die Erwartungen überboten, schrieb Michael Huttner am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Der Rückversicherer sei also auf dem besten Weg, das Jahresziel für den Nettogewinn zu erreichen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 18:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
629.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
552.00 € 		Abst. Kursziel*:
13.95%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
547.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.91%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse