EQS-Adhoc: Hannover Rück passt Dividendenpolitik an

Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

05.10.2025 19:44:54

Hannover Rück passt Dividendenpolitik an

Hannover Rück
237.23 CHF 4.05%
Hannover Rück passt Dividendenpolitik an

05.10.2025 / 19:44 CET/CEST
Der Vorstand der Hannover Rück hat eine Neuausrichtung der Dividendenpolitik beschlossen. Vor dem Hintergrund der sehr guten Kapitalausstattung soll die Ausschüttungsquote für die reguläre Dividende auf rund 55% des IFRS-Nettokonzerngewinns angehoben werden (Ausschüttungsquote der Gesamtdividende für 2024: 46%). Ferner besteht das Ziel, mindestens eine Dividende pro Aktie auf Vorjahresniveau auszuschütten und diese langfristig zu steigern. Das bisher regelmässig genutzte Instrument der Sonderdividende wird Teil der regulären Dividende. Eine zusätzliche Sonderdividende soll künftig nur in aussergewöhnlichen Situationen genutzt werden. Die sehr gute Kapitalisierung ermöglicht der Hannover Rück neben der erhöhten Ausschüttung unverändert weiteres profitables Wachstum. Die neue Dividendenpolitik soll erstmals zum Finanzjahr 2025 Anwendung finden.
Kontakt:
Investor & Rating Agency Relations
Karl Steinle
Tel. +49 511 5604-1500
E-Mail: karl.steinle@hannover-re.com

External Communications:
Oliver Süss
Tel. +49 511 5604-1502
E-Mail: oliver.suess@hannover-re.com

Investor Relations:
Axel Bock
Tel. +49 511 5604-1736
E-Mail: axel.bock@hannover-re.com
 


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hannover Rück SE
Karl-Wiechert-Allee 50
30625 Hannover
Deutschland
Telefon: +49(0)51156041500
Internet: www.hannover-re.com
ISIN: DE0008402215
WKN: 840 221
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
EQS News ID: 2208224

 
