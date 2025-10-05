Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Orderbuch
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.10.2025 19:44:54
EQS-Adhoc: Hannover Rück passt Dividendenpolitik an
|
EQS-Ad-hoc: Hannover Rück SE / Schlagwort(e): Dividende/Ausschüttungen
Der Vorstand der Hannover Rück hat eine Neuausrichtung der Dividendenpolitik beschlossen. Vor dem Hintergrund der sehr guten Kapitalausstattung soll die Ausschüttungsquote für die reguläre Dividende auf rund 55% des IFRS-Nettokonzerngewinns angehoben werden (Ausschüttungsquote der Gesamtdividende für 2024: 46%). Ferner besteht das Ziel, mindestens eine Dividende pro Aktie auf Vorjahresniveau auszuschütten und diese langfristig zu steigern. Das bisher regelmässig genutzte Instrument der Sonderdividende wird Teil der regulären Dividende. Eine zusätzliche Sonderdividende soll künftig nur in aussergewöhnlichen Situationen genutzt werden. Die sehr gute Kapitalisierung ermöglicht der Hannover Rück neben der erhöhten Ausschüttung unverändert weiteres profitables Wachstum. Die neue Dividendenpolitik soll erstmals zum Finanzjahr 2025 Anwendung finden.
Kontakt:
Investor & Rating Agency Relations
Karl Steinle
Tel. +49 511 5604-1500
E-Mail: karl.steinle@hannover-re.com
External Communications:
Oliver Süss
Tel. +49 511 5604-1502
E-Mail: oliver.suess@hannover-re.com
Investor Relations:
Axel Bock
Tel. +49 511 5604-1736
E-Mail: axel.bock@hannover-re.com
Ende der Insiderinformation
05.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hannover Rück SE
|Karl-Wiechert-Allee 50
|30625 Hannover
|Deutschland
|Telefon:
|+49(0)51156041500
|Internet:
|www.hannover-re.com
|ISIN:
|DE0008402215
|WKN:
|840 221
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
|EQS News ID:
|2208224
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2208224 05.10.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Hannover Rück
|
19:44
|EQS-Adhoc: Hannover Re modifies dividend policy (EQS Group)
|
19:44
|EQS-Adhoc: Hannover Rück passt Dividendenpolitik an (EQS Group)
|
03.10.25