Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’465 1.4%  SPI 17’179 1.2%  Dow 47’168 0.4%  DAX 23’960 1.7%  Euro 0.9304 -0.1%  EStoxx50 5’664 1.8%  Gold 4’096 2.4%  Bitcoin 85’088 0.7%  Dollar 0.8053 -0.1%  Öl 63.7 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Sika41879292NVIDIA994529Sandoz124359842
Top News
Ausblick: Fraport verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: IONOS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: Plug Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: BigBear.ai legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suche...

Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2025 18:31:23

EQS-Adhoc: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: New CFO Hendrik Krampe.

Redcare Pharmacy
56.80 CHF -2.78%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Key word(s): Personnel
Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: New CFO Hendrik Krampe.

10-Nov-2025 / 18:31 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: 
New CFO Hendrik Krampe.

Sevenum, the Netherlands, 10 November 2025. Redcare Pharmacy announces today that the Supervisory Board has designated Hendrik Krampe as member of the Managing Board and Chief Financial Officer (CFO), effective 1 December 2025. The appointment of Hendrik Krampe is on the agenda of the Annual General Meeting to be held in April 2026 for consultation.


Contact:
rikutis consulting
Thomas Schnorrenberg
Cel: +49 151 46 53 13 17
E-Mail: presse@shop-apotheke.com


End of Inside Information

10-Nov-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Redcare Pharmacy N.V.
Erik de Rodeweg 11-13
5975 WD Sevenum
Netherlands
Phone: 0800 - 200 800 300
Fax: 0800 - 90 70 90 20
E-mail: investors@redcare-pharmacy.com
Internet: www.redcare-pharmacy.com
ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072
WKN: A2AR94, A19Y072
Indices: MDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2227214

 
End of Announcement EQS News Service

2227214  10-Nov-2025 CET/CEST

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten