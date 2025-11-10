Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
10.11.2025 18:31:23
EQS-Adhoc: Veränderung im Vorstand: Hendrik Krampe wird neuer CFO von Redcare Pharmacy.
|
EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Personalie
Veränderung im Vorstand:
Sevenum, die Niederlande, 25. November 2025. Redcare Pharmacy gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat heute beschlossen hat, Hendrik Krampe mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 zum Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer (CFO) zu ernennen. Über die Bestellung von Hendrik Krampe wird die jährliche Hauptversammlung im April 2026 im Rahmen ihrer Tagesordnung beraten.
Kontakt:
rikutis consulting
Thomas Schnorrenberg
Mobil: +49 151 46 53 13 17
E-Mail: presse@shop-apotheke.com
Ende der Insiderinformation
10.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Redcare Pharmacy N.V.
|Erik de Rodeweg 11-13
|5975 WD Sevenum
|Niederlande
|Telefon:
|0800 - 200 800 300
|Fax:
|0800 - 90 70 90 20
|E-Mail:
|investors@redcare-pharmacy.com
|Internet:
|www.redcare-pharmacy.com
|ISIN:
|NL0012044747, DE000A19Y072
|WKN:
|A2AR94, A19Y072
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2227214
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2227214 10.11.2025 CET/CEST
