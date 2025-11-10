Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.11.2025 18:31:23

EQS-Adhoc: Veränderung im Vorstand: Hendrik Krampe wird neuer CFO von Redcare Pharmacy.

Redcare Pharmacy
56.80 CHF -2.78%
EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Personalie
Veränderung im Vorstand: Hendrik Krampe wird neuer CFO von Redcare Pharmacy.

10.11.2025 / 18:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veränderung im Vorstand:
Hendrik Krampe wird neuer CFO von Redcare Pharmacy.

Sevenum, die Niederlande, 25. November 2025. Redcare Pharmacy gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat heute beschlossen hat, Hendrik Krampe mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 zum Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer (CFO) zu ernennen. Über die Bestellung von Hendrik Krampe wird die jährliche Hauptversammlung im April 2026 im Rahmen ihrer Tagesordnung beraten. 

 


Kontakt:
rikutis consulting
Thomas Schnorrenberg
Mobil: +49 151 46 53 13 17
E-Mail: presse@shop-apotheke.com


Ende der Insiderinformation

10.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Redcare Pharmacy N.V.
Erik de Rodeweg 11-13
5975 WD Sevenum
Niederlande
Telefon: 0800 - 200 800 300
Fax: 0800 - 90 70 90 20
E-Mail: investors@redcare-pharmacy.com
Internet: www.redcare-pharmacy.com
ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072
WKN: A2AR94, A19Y072
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2227214

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2227214  10.11.2025 CET/CEST

