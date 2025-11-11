Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
|Personalie gemeldet
11.11.2025 06:48:00
Redcare Pharmacy-Aktie: Amazon-Manager Hendrik Krampe zum neuen CFO berufen
Redcare Pharmacy bekommt im Dezember wieder einen Finanzvorstand.
Krampe verfügt der Mitteilung zufolge über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Finanzmanagement schnell wachsender E-Commerce-Unternehmen. Er war seit 2014 bei Amazon tätig, wo er in den letzten acht Jahren als Finance Director das europaweite Marktplatz-Geschäft verantwortete. Zuvor war er von 2004 bis 2014 bei eBay in Deutschland sowie den USA in verschiedenen Rollen beschäftigt, darunter als Finance Director für den Bereich Advertising von eBay.
Über die Bestellung von Krampe werde die Hauptversammlung im April 2026 im Rahmen ihrer Tagesordnung beraten, teilte Redcare Pharmacy weiter mit.
DOW JONES
