Bilanz 06.02.2026 11:24:00

Enel-Aktie etwas höher: Umsatz gestiegen und mehr verdient

Der italienische Energieversorger Enel hat im abgelaufenen Jahr Umsatz und Gewinn gesteigert.

Der Erlös legte auf Basis vorläufiger Zahlen um knapp zwei Prozent auf 80,4 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Rom mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 2,2 Prozent auf 22,9 Milliarden Euro. Experten hatten in etwa mit dieser Entwicklung gerechnet.

Im Heimatland seien die Margen unter anderem wegen sinkender Preise für Endkunden gefallen, hiess es weiter. Dies sei durch die positive Entwicklung ausserhalb Italiens aber mehr als kompensiert worden.

In Mailand notiert die Enel-Aktie zeitweise 0,34 Prozent höher bei 9,518 Euro. Seit Jahresbeginn hat sie um fast sieben Prozent zugelegt, in den vergangenen zwölf Monaten um 38 Prozent.

Laut Analyst Fernando Garcia von der kanadischen Bank RBC haben die wichtigsten Kennziffern des Energiekonzerns die Konsensschätzungen getroffen.

Eine Prognose für das laufende Jahr gab das Management um Konzernchef Flavio Cattaneo im Rahmen der vorläufigen Zahlen nicht ab. Seit Amtsantritt im Mai 2023 hat er Verkäufe von Unternehmensteilen und Kostensenkungen vorangetrieben. Zudem wurden die Investitionen neu ausgerichtet mit Fokus auf Energienetze und Batterie-Energiespeichersysteme.

Die Nettoverschuldung lag mit 57,2 Milliarden Euro etwas über den 55,8 Milliarden Ende 2024. Der operative Mittelzufluss deckte aber weitgehend die Investitionsausgaben und Dividendenzahlungen ab und glich den Finanzierungsbedarf aus.

ROM (awp international)

