GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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26.08.2026 00:00:00
EM Technology: Early summer pullback masks improving fundamentals
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
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|SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GAM von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
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|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SPI zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
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27.08.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI gibt am Donnerstagnachmittag nach (finanzen.ch)
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27.08.26
|GAM Aktie News: GAM am Vormittag im Aufwind (finanzen.ch)
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26.08.26
|Optimismus in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
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25.08.26
|GAM Aktie News: GAM tritt am Dienstagnachmittag auf der Stelle (finanzen.ch)
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25.08.26
|GAM Aktie News: GAM tendiert am Mittag fester (finanzen.ch)
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24.08.26
|SIX-Handel: SPI am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu GAM AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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GAM am 26.08.2026
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Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI stabil -- DAX im Plus -- US-Börsen wenig bewegt -- Asiens Börsen schliesslich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen zeigt. Die Wall Street pendelt um die Nulllinie. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.