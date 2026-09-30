GAM Aktie News: GAM am Mittwochvormittag behauptet

Die GAM-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 0,069 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'843 Punkten steht.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,228 CHF) erklomm das Papier am 03.10.2025. Mit einem Zuwachs von 231,395 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.07.2026 bei 0,059 CHF. Der derzeitige Kurs der GAM-Aktie liegt somit 16,610 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. GAM dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 29.03.2028 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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