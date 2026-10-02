GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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02.10.2026 10:02:34
SPI-Titel GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine GAM-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen GAM-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden GAM-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 0.29 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 34’633.234 GAM-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’424.33 CHF, da sich der Wert eines GAM-Anteils am 01.10.2026 auf 0.07 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 75.76 Prozent vermindert.
GAM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 77.65 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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