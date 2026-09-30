GAM Aktie News: GAM verteuert sich am Mittwochnachmittag

Im SIX SX-Handel gewannen die GAM-Papiere um 16:28 Uhr 1,7 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'688 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die GAM-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,078 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,070 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 762'489 GAM-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 0,228 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 225,714 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,059 CHF am 13.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GAM-Aktie derzeit noch 15,714 Prozent Luft nach unten.

Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von GAM veröffentlicht werden. Am 29.03.2028 wird GAM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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