GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.09.2026 16:29:00
GAM Aktie News: GAM verteuert sich am Mittwochnachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von GAM. Zuletzt sprang die GAM-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 0,070 CHF zu.
Im SIX SX-Handel gewannen die GAM-Papiere um 16:28 Uhr 1,7 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'688 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die GAM-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,078 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,070 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 762'489 GAM-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 0,228 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 225,714 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,059 CHF am 13.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GAM-Aktie derzeit noch 15,714 Prozent Luft nach unten.
Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von GAM veröffentlicht werden. Am 29.03.2028 wird GAM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur GAM-Aktie
GAM-Aktie verliert: Norio Suzuki wird Japan-Chef
GAM-Aktie fest: Asset Manager stoppt Mittelabflüsse, bleibt aber in den roten Zahlen
GAM-Aktie tiefer: Aktionäre wählen Anthony Maarek zum neuen VR-Präsidenten
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu GAM AG
|
30.09.26
|GAM Aktie News: GAM verteuert sich am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
30.09.26
|GAM Aktie News: GAM am Mittwochvormittag behauptet (finanzen.ch)
|
29.09.26
|GAM Aktie News: GAM am Mittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI legt zum Start zu (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Gewinne in Zürich: SPI beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu GAM AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
GAM am 30.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI deutlich schwächer -- DAX tief im Minus - 25.000-Punkte-Marke unterschritten -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag mit deutlichen Verlusten. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.