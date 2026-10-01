Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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01.10.2026 10:00:39
Wie Experten die Allianz-Aktie im September einstuften
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Allianz-Aktie im vergangenen Monat.
Die Allianz-Aktie wurde im September 2026 von 2 Experten analysiert.
1 Experte rät die Allianz-Aktie zu kaufen, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 518,50 EUR für die Allianz-Aktie, was einem Anstieg von 102,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 416,30 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|684,00 EUR
|64,30
|29.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|18.09.2026
|Barclays Capital
|353,00 EUR
|-15,21
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Allianz Underweight
|Barclays Capital
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|14.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|04.09.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Allianz Buy
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|04.09.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
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|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
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|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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