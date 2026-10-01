Wie Experten die Allianz-Aktie im September einstuften

Die Allianz-Aktie wurde im September 2026 von 2 Experten analysiert.

1 Experte rät die Allianz-Aktie zu kaufen, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 518,50 EUR für die Allianz-Aktie, was einem Anstieg von 102,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 416,30 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 684,00 EUR 64,30 29.09.2026 DZ BANK - - 18.09.2026 Barclays Capital 353,00 EUR -15,21 04.09.2026

Redaktion finanzen.ch