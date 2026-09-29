Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’006 0.5%  SPI 19’850 0.5%  Dow 51’482 -0.7%  DAX 25’545 0.7%  Euro 0.9457 0.0%  EStoxx50 6’356 0.9%  Gold 4’159 1.1%  Bitcoin 70’035 0.8%  Dollar 1 0.2%  Öl 104.3400 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Lindt1057075Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Julius-Bär-Aktie dreht auf: Finma schliesst Untersuchung zur Signa-Pleite ab - Aktienrückkauf geplant
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
BEKB-Aktie tiefer: Moody's hebt mehrere Kreditratings an
AMD-Aktie mit Aufschlägen: NVIDIA-Rivale übernimmt KI-Start-up für 8,2 Milliarden Dollar
Gefahr für SpaceX-Aktie? Chinas Raumfahrt drängt auf den Weltmarkt
Suche...

GAM Aktie 10265962 / CH0102659627

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2026 12:29:00

GAM Aktie News: GAM am Mittag mit grünen Vorzeichen

GAM Aktie News: GAM am Mittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von GAM. Die GAM-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 0,073 CHF.

GAM
0.07 CHF 2.86%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von GAM legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 4,3 Prozent auf 0,073 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'857 Punkten steht. Die GAM-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,074 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,074 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 55'001 GAM-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,228 CHF an. Derzeit notiert die GAM-Aktie damit 67,982 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,059 CHF erreichte der Anteilsschein am 13.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GAM-Aktie derzeit noch 19,178 Prozent Luft nach unten.

Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 29.03.2028 wird GAM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur GAM-Aktie

GAM-Aktie verliert: Norio Suzuki wird Japan-Chef

GAM-Aktie fest: Asset Manager stoppt Mittelabflüsse, bleibt aber in den roten Zahlen

GAM-Aktie tiefer: Aktionäre wählen Anthony Maarek zum neuen VR-Präsidenten

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu GAM AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten