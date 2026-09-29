GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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29.09.2026 12:29:00
GAM Aktie News: GAM am Mittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von GAM. Die GAM-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 0,073 CHF.
Das Papier von GAM legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 4,3 Prozent auf 0,073 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'857 Punkten steht. Die GAM-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,074 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,074 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 55'001 GAM-Aktien umgesetzt.
Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,228 CHF an. Derzeit notiert die GAM-Aktie damit 67,982 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,059 CHF erreichte der Anteilsschein am 13.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GAM-Aktie derzeit noch 19,178 Prozent Luft nach unten.
Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 29.03.2028 wird GAM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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