Starker Wochentag in Zürich: SPI legt zum Start zu

Der SPI legt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.05 Prozent auf 19’768.94 Punkte zu. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.437 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.115 Prozent stärker bei 19’781.42 Punkten, nach 19’758.71 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19’768.94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19’782.57 Einheiten.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bewegte sich der SPI bei 20’270.57 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 29.06.2026, den Stand von 20’040.99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16’631.63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.37 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Julius Bär (+ 6.93 Prozent auf 76.56 CHF), GAM (+ 5.71 Prozent auf 0.07 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4.33) Prozent auf 7.95 CHF), Sensirion (+ 3.34 Prozent auf 86.60 CHF) und DocMorris (+ 3.13 Prozent auf 12.53 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Lindt (-8.07 Prozent auf 7’855.00 CHF), Lindt (-7.39 Prozent auf 82’700.00 CHF), Feintool International (-5.74 Prozent auf 11.50 CHF), Schlatter Industries (-5.38 Prozent auf 17.60 CHF) und Arbonia (-4.74 Prozent auf 4.52 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 125’874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 315.356 Mrd. Euro heraus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch