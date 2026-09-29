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SPI-Performance 29.09.2026 09:28:16

Starker Wochentag in Zürich: SPI legt zum Start zu

Starker Wochentag in Zürich: SPI legt zum Start zu

Der SPI setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Lindt
83065.00 CHF -6.41%
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Der SPI legt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.05 Prozent auf 19’768.94 Punkte zu. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.437 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.115 Prozent stärker bei 19’781.42 Punkten, nach 19’758.71 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19’768.94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19’782.57 Einheiten.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bewegte sich der SPI bei 20’270.57 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 29.06.2026, den Stand von 20’040.99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16’631.63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.37 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Julius Bär (+ 6.93 Prozent auf 76.56 CHF), GAM (+ 5.71 Prozent auf 0.07 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4.33) Prozent auf 7.95 CHF), Sensirion (+ 3.34 Prozent auf 86.60 CHF) und DocMorris (+ 3.13 Prozent auf 12.53 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Lindt (-8.07 Prozent auf 7’855.00 CHF), Lindt (-7.39 Prozent auf 82’700.00 CHF), Feintool International (-5.74 Prozent auf 11.50 CHF), Schlatter Industries (-5.38 Prozent auf 17.60 CHF) und Arbonia (-4.74 Prozent auf 4.52 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 125’874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 315.356 Mrd. Euro heraus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Short 15’404.91 8.91 S7BCUU
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Long 12’556.74 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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Arbonia AG 4.79 0.95% Arbonia AG
Barry Callebaut AG (N) 1’090.00 -1.62% Barry Callebaut AG (N)
Curatis AG 18.00 2.86% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 12.47 2.63% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2.14 -2.73% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 11.95 -2.05% Feintool International AG (N) (FIH)
GAM AG 0.07 5.71% GAM AG
Julius Bär 77.06 7.63% Julius Bär
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) 83’500.00 -6.49% Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 7’975.00 -6.67% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 8.12 6.56% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 367.40 -0.22% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 17.60 -5.38% Schlatter Industries AG
Sensirion Holding AG 86.50 3.22% Sensirion Holding AG
UBS 40.86 0.65% UBS

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