Gute Stimmung in Zürich: SPI nachmittags mit Gewinnen

Am Montag notiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.22 Prozent stärker bei 19’815.06 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.442 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.605 Prozent auf 19’890.91 Punkte an der Kurstafel, nach 19’771.23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19’935.97 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’773.04 Zählern.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 28.08.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20’270.57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bewegte sich der SPI bei 19’954.36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16’530.92 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8.62 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten registriert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Calida (+ 7.96 Prozent auf 13.84 CHF), DocMorris (+ 5.68 Prozent auf 12.09 CHF), SHL Telemedicine (+ 4.39 Prozent auf 1.07 CHF), Molecular Partners (+ 4.35 Prozent auf 3.36 CHF) und GAM (+ 4.00 Prozent auf 0.07 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Newron PharmaceuticalsAz (-22.56 Prozent auf 8.10 CHF), Curatis (-11.75 Prozent auf 16.90 CHF), ASMALLWORLD (-8.45 Prozent auf 0.65 CHF), Xlife Sciences (-5.83 Prozent auf 9.70 CHF) und Schlatter Industries (-4.86 Prozent auf 17.60 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1’538’682 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 315.923 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat mit 0.36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch