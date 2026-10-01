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Kursverlauf 01.10.2026 15:58:17

SPI-Handel aktuell: SPI am Donnerstagnachmittag mit Abgaben

SPI-Handel aktuell: SPI am Donnerstagnachmittag mit Abgaben

Der SPI im Performance-Check.

Curatis
16.84 CHF -5.70%
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Um 15:39 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0.62 Prozent tiefer bei 19’490.86 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2.417 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.806 Prozent tiefer bei 19’453.97 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19’612.09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 19’332.77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19’566.97 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 2.01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der SPI einen Stand von 20’149.63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der SPI einen Stand von 19’917.53 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Stand von 17’008.91 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6.84 Prozent zu Buche. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell GAM (+ 6.57 Prozent auf 0.07 CHF), EvoNext (+ 5.29 Prozent auf 2.19 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5.09 Prozent auf 8.46 CHF), Cicor Technologies (+ 4.44 Prozent auf 141.20 CHF) und ASMALLWORLD (+ 4.17 Prozent auf 0.75 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-12.00 Prozent auf 4.40 CHF), Schlatter Industries (-5.00 Prozent auf 19.00 CHF), Calida (-4.98 Prozent auf 14.12 CHF), AEVIS VICTORIA SA (-4.13 Prozent auf 15.10 CHF) und Curatis (-3.75 Prozent auf 17.95 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2’359’096 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 304.773 Mrd. Euro den grössten Anteil.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Mit 11.77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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