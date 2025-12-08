Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: Über diese Dividende können sich Microsoft-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft am 05.12.2025 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 3.32 USD beschlossen. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 10.67 Prozent gestiegen. Die gesamte Dividendenausschüttung von Microsoft beläuft sich auf 24.08 Mrd. USD. Damit wurde das Niveau der Microsoft-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 10.62 Prozent nach oben angepasst.

Microsoft-Stockdividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss notierte das Microsoft-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 483.16 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite der Microsoft-Aktie 0.67 Prozent. Wie die Renditenhistorie zeigt, hat sich die Dividendenrendite damit im Vorjahresvergleich nicht verändert.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Microsoft-Kurs via NASDAQ 8.33 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 8.48 Prozent besser entwickelt als der Microsoft-Kurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Microsoft

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 3.56 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0.74 Prozent steigen.

Hauptdaten der Microsoft-Aktie

Die Marktkapitalisierung des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Microsoft steht aktuell bei 3.580 Bio. USD. Das Microsoft-KGV beläuft sich aktuell auf 36.46. Im Jahr 2025 erzielte Microsoft einen Umsatz von 281.724 Mrd.USD sowie ein EPS von 13.64 USD.

Redaktion finanzen.ch