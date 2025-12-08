Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Dividenden-Strategie
|
08.12.2025 16:36:18
Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: Über diese Dividende können sich Microsoft-Aktionäre freuen
Anleger aufpasst: So hoch fällt die Microsoft-Ausschüttung aus.
Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft am 05.12.2025 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 3.32 USD beschlossen. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 10.67 Prozent gestiegen. Die gesamte Dividendenausschüttung von Microsoft beläuft sich auf 24.08 Mrd. USD. Damit wurde das Niveau der Microsoft-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 10.62 Prozent nach oben angepasst.
Microsoft-Stockdividendenrendite
Zum NASDAQ-Schluss notierte das Microsoft-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 483.16 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite der Microsoft-Aktie 0.67 Prozent. Wie die Renditenhistorie zeigt, hat sich die Dividendenrendite damit im Vorjahresvergleich nicht verändert.
Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs
Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Microsoft-Kurs via NASDAQ 8.33 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 8.48 Prozent besser entwickelt als der Microsoft-Kurs.
Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Microsoft
Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 3.56 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0.74 Prozent steigen.
Hauptdaten der Microsoft-Aktie
Die Marktkapitalisierung des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Microsoft steht aktuell bei 3.580 Bio. USD. Das Microsoft-KGV beläuft sich aktuell auf 36.46. Im Jahr 2025 erzielte Microsoft einen Umsatz von 281.724 Mrd.USD sowie ein EPS von 13.64 USD.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
16:00
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Handel in New York: Dow Jones beendet die Freitagssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Microsoft Aktie News: Microsoft legt am Abend zu (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
05.12.25
|NYSE-Handel: Dow Jones notiert am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Microsoft Aktie News: Microsoft verteuert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu Microsoft Corp.
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: SMI und DAX fester -- US-Börsen uneins -- Märkte in Fernost am Montag letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Montag leicht zu. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.