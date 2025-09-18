Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Stabilus Aktie

SDAX-Entwicklung 18.09.2025

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung im Plus

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung im Plus

Der SDAX knüpft am vierten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Stabilus
22.75 CHF 0.48%
Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.64 Prozent fester bei 16’809.26 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 83.743 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.510 Prozent stärker bei 16’787.19 Punkten, nach 16’702.01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Donnerstag bei 16’822.90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16’787.19 Punkten erreichte.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0.995 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 18.08.2025, lag der SDAX bei 17’031.47 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2025, wies der SDAX einen Stand von 16’685.74 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.09.2024, lag der SDAX noch bei 13’601.98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 21.04 Prozent. Bei 18’206.72 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’183.63 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Verve Group (+ 4.25 Prozent auf 2.31 EUR), Siltronic (+ 3.86 Prozent auf 42.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.66 Prozent auf 28.52 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2.36 Prozent auf 73.70 EUR) und MLP SE (+ 1.96 Prozent auf 7.30 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Grand City Properties (-1.09 Prozent auf 10.88 EUR), SCHOTT Pharma (-0.46 Prozent auf 21.70 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-0.42 Prozent auf 5.98 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (-0.42 Prozent auf 3.59 EUR) und Stabilus SE (-0.41 Prozent auf 24.35 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im SDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 187’910 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5.263 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Indizes in diesem Artikel
SDAX 16’857.74 0.93%

