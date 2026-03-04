DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
04.03.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Mittwochnachmittag südwärts
Die Aktie von DocMorris gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 4,94 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,7 Prozent auf 4,94 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 18'676 Punkten notiert. In der Spitze fiel die DocMorris-Aktie bis auf 4,87 CHF. Bei 5,05 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der DocMorris-Aktie belief sich zuletzt auf 212'202 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,26 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 148,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (4,79 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,04 Prozent.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je DocMorris-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DocMorris am 19.08.2025.
Analysten gehen davon aus, dass DocMorris 2025 einen Verlust in Höhe von -2,402 CHF je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DocMorris-Aktie
DocMorris-Aktie fällt: Verwaltungsrat wird umgebaut
DocMorris-Aktie sinkt: Schleppende ePA-Nutzung bremst Digitalhoffnungen
DocMorris-Aktie etwas fester: Restbetrag einer Wandelanleihe vorzeitig zurück gekauft
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
16:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Mittwochnachmittag südwärts (finanzen.ch)
12:29
|DocMorris Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von DocMorris (finanzen.ch)
09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag Verlust reich (finanzen.ch)
03.03.26
|DocMorris AG gibt Veränderungen im Verwaltungsrat bekannt (EQS Group)
03.03.26
|DocMorris AG announces changes to its Board of Directors (EQS Group)
27.02.26
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel hätte eine Investition in DocMorris von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)