04.03.2026 16:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Die Aktie von DocMorris gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 4,94 CHF.

DocMorris
4.94 CHF -4.34%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,7 Prozent auf 4,94 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 18'676 Punkten notiert. In der Spitze fiel die DocMorris-Aktie bis auf 4,87 CHF. Bei 5,05 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der DocMorris-Aktie belief sich zuletzt auf 212'202 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,26 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 148,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (4,79 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,04 Prozent.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je DocMorris-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DocMorris am 19.08.2025.

Analysten gehen davon aus, dass DocMorris 2025 einen Verlust in Höhe von -2,402 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

