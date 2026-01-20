DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
DocMorris Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat DocMorris nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Die Online-Apotheke habe ein durchwachsenes Schlussquartal 2025 hinter sich, schrieb Sarah Roberts in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Wegen der Skalenvorteile sowie der starken Bilanz bevorzugt sie die mit "Overweight" bewerteten Titel von Redcare Pharmacy. Bei DocMorris sei zudem die Dynamik im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten schwächer./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Equal Weight
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
7.00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
5.97 CHF
|
Abst. Kursziel*:
17.25%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
5.88 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.05%
|
Analyst Name::
Sarah Roberts
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
10:09
|DocMorris-Aktie nach Umsatzzahlen 2025 deutlich im Minus (AWP)
|
09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris gibt am Dienstagvormittag nach (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel SPI zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
07:00
|DocMorris erzielt 2025 Umsatzplus von 11.1 Prozent – starkes viertes Quartal (EQS Group)
|
07:00
|DocMorris achieves 11.1 per cent revenue growth in 2025 – strong fourth quarter (EQS Group)
|
19.01.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Montagnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
19.01.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris gibt am Montagmittag nach (finanzen.ch)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|09:32
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|08:07
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|5.85
|-9.37%
