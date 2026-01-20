Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

6.12
CHF
-0.34
CHF
-5.19 %
09:32:15
SWX
20.01.2026 08:07:08

DocMorris Buy

DocMorris
6.16 CHF -5.23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Mit der Rückkehr zu zweistelligem Wachstum im deutschen Geschäft mit rezeptfreien Präparaten habe die Schweizer Online-Apotheke das Jahr positiv abgeschlossen, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
12.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6.45 CHF 		Abst. Kursziel*:
85.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6.16 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
94.77%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

08:07 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
06.01.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 DocMorris Sell UBS AG
