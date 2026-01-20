DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
6.12CHF
-0.34CHF
-5.19 %
09:32:15
SWX
20.01.2026 08:07:08
DocMorris Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Mit der Rückkehr zu zweistelligem Wachstum im deutschen Geschäft mit rezeptfreien Präparaten habe die Schweizer Online-Apotheke das Jahr positiv abgeschlossen, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6.45 CHF
|
Abst. Kursziel*:
85.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6.16 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
94.77%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|08:07
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
