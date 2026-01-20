Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

5.47
CHF
-0.44
CHF
-7.37 %
11:31:13
SWX
21.01.2026 09:34:54

DocMorris Hold

DocMorris
5.47 CHF -7.44%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Der Mittelwert der neuen für 2026 in Aussicht gestellten Spanne für das operative Ergebnis (Ebitda) liege um 6 Prozent unter der Markterwartung, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Investoren hätten zudem wohl auch mit einer robusteren Entwicklung der Internet-Apotheke im vierten Quartal 2025 gerechnet./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
7.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
5.51 CHF 		Abst. Kursziel*:
27.04%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
5.47 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
27.88%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:36 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
20.01.26 DocMorris Add Baader Bank
20.01.26 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
20.01.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
