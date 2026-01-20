DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Der Mittelwert der neuen für 2026 in Aussicht gestellten Spanne für das operative Ergebnis (Ebitda) liege um 6 Prozent unter der Markterwartung, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Investoren hätten zudem wohl auch mit einer robusteren Entwicklung der Internet-Apotheke im vierten Quartal 2025 gerechnet./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
7.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5.51 CHF
|
Abst. Kursziel*:
27.04%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5.47 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.88%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|07:36
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
