Disney-Aktie gibt trotzdem nach: Disney meldet Zuwächse bei Gewinn und Umsatz

Für Walt Disney ist das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 mit einem Gewinnplus geendet. Nach einem bereinigten EPS von 1,39 US-Dollar vor Jahresfrist verdiente das Unternehmen im aktuellen Berichtsquartal 1,61 US-Dollar je Anteilsschein und konnte damit die Analystenerwartungen, die sich zuvor auf einen bereinigten Gewinn von 1,45 US-Dollar je Aktie belaufen hatten, schlagen. Unterm Strich verdoppelte Disney den Gewinn im Jahresvergleich auf 5,26 Milliarden Dollar - was aber hauptsächlich auf eine Steuergutschrift zurückging.

Der Umsatz verbesserte sich daneben von 23,155 Milliarden US-Dollar auf 23,65 Milliarden US-Dollar - hier hatten zuvor jedoch Erwartungen von 23,69 Milliarden US-Dollar am Markt vorgeherrscht.

Für Disney läuft es gut im Geschäft mit Streaming und Freizeitparks - aber das lange lukrative Kabel-TV-Geschäft in den USA zieht den Unterhaltungsriesen runter. Im Streaming hob Disney unterdessen die Prognose für den operativen Gewinn im noch bis Ende September laufenden Geschäftsjahr von 1 auf 1,3 Milliarden Dollar an. In der Anfangszeit hatte Disney Milliardenverluste in Kauf genommen. Der Streamingdienst Disney+ hatte zuletzt knapp 127,8 Millionen Kunden - 1,8 Millionen mehr als vor drei Monaten.

Der Umsatz im amerikanischen Kabelfernseh-Geschäft fiel im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 2,27 Milliarden Dollar. In der Vergangenheit war es eine stabile Geldquelle, die Disney schon über so manchen Kino-Flop hinweghalf. Doch immer mehr US-Haushalte wechseln von teuren Kabel-Verträgen zum Streaming. Disney reagiert und will Ende August einen Sportstreaming-Dienst seines Senders ESPN starten.

Die Disney-Aktie zeigt sich an der NYSE zeitweise 2,59 Prozent tiefer bei 115,26 US-Dollar.



Redaktion finanzen.ch / awp international