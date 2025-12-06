Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’934 0.3%  SPI 17’777 0.2%  Dow 47’955 0.2%  DAX 24’028 0.6%  Euro 0.9368 0.1%  EStoxx50 5’724 0.1%  Gold 4’197 -0.3%  Bitcoin 71’835 -3.0%  Dollar 0.8043 0.1%  Öl 63.8 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Risiken von Trend-ETFs: Warum Langfrist-Anleger lieber auf andere Investments setzen sollten
Die Expertenmeinungen zur BMW-Aktie im November 2025
Tesla-Aktie im Fokus: Elektroautobauer drängt auf EU-Zulassung für Full Self-Driving - Engpass Niederlande
Boeing-Aktie vor Ausbruch? Analyst setzt auf starkes Comeback ab 2026
Suche...
Plus500 Depot

BMW Vz. Aktie 324412 / DE0005190037

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktienanalysen 06.12.2025 09:00:00

Die Expertenmeinungen zur BMW-Aktie im November 2025

Die Expertenmeinungen zur BMW-Aktie im November 2025

So haben Experten die BMW-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

14 Analysten gaben ihre Einschätzung der BMW-Aktie preis.

11 Analysten empfehlen die BMW-Aktie mit Kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von BMW mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 92,14 EUR, was einem Anstieg von 4,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der BMW-Aktie von 88,04 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.89,00 EUR1,0926.11.2025
Goldman Sachs Group Inc.112,00 EUR27,2124.11.2025
DZ BANK--20.11.2025
Deutsche Bank AG90,00 EUR2,2318.11.2025
RBC Capital Markets86,00 EUR-2,3217.11.2025
Jefferies & Company Inc.88,00 EUR-0,0512.11.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)92,00 EUR4,5010.11.2025
UBS AG95,00 EUR7,9106.11.2025
Deutsche Bank AG90,00 EUR2,2306.11.2025
DZ BANK--06.11.2025
Bernstein Research92,00 EUR4,5006.11.2025
UBS AG95,00 EUR7,9105.11.2025
Warburg Research95,00 EUR7,9105.11.2025
Bernstein Research92,00 EUR4,5005.11.2025
Jefferies & Company Inc.85,00 EUR-3,4505.11.2025
JP Morgan Chase & Co.89,00 EUR1,0905.11.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

BMW-Analyse: BMW-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet
Aktien von VW, BMW und Co: EU-Automarkt legt im Oktober weiter zu - Tesla-Absatz bricht ein
So viel hätten Anleger an einem BMW-Investment von vor einem Jahr verdient

Bildquelle: Roberto Lusso / Shutterstock.com,Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten