Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

17.09.2025 16:38:40

Diabetes-Pille von Eli Lilly effektiver als Vergleichsmedikament

Novo Nordisk
46.19 CHF 2.36%
Von Adriano Marchese

DOW JONES--Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat mit seiner in der Entwicklung befindlichen Diabetes-Pille einen klinischen Studienerfolg erzielt. Neue Daten aus einer Phase-3-Studie mit dem Medikament Orforglipron zeigten eine stärkere Verbesserung des Blutzuckerspiegels als das orale Semaglutid von Novo Nordisk. In der Studie Achieve-3 wird die Sicherheit und Wirksamkeit von Orforglipron bewertet.

Das Medikament zur Behandlung von Typ-2-Diabetes wurde mit dem oralen Semaglutid von Novo Nordisk verglichen. Es zeigte grössere Verbesserungen des Blutzuckerspiegels, auch als A1C bekannt, sowie einen grösseren Gewichtsverlust. Nach einem Jahr erreichte Orforglipron im Vergleich zu oralem Semaglutid in jedem Dosierungsvergleich den primären und alle wichtigen sekundären Endpunkte. Selbst bei der niedrigeren Dosis übertraf Orforglipron beide Dosen von oralem Semaglutid bei der Senkung des A1C-Wertes, wie Eli Lilly mitteilte.

Bei der höchsten Dosis habe Orforglipron fast dreimal so vielen Teilnehmern geholfen, einen nahezu normalen Blutzuckerspiegel zu erreichen, wie die höchste Dosis von oralem Semaglutid.

Im August hatte Eli Lilly mitgeteilt, dass eine Studie der Phase 3 mit "Orforglipron" bei Erwachsenen mit Adipositas oder Übergewicht und Typ-2-Diabetes den primären und alle zentralen sekundären Endpunkte in allen drei Dosierungen erreicht habe. Damit kann der Konzern nun Zulassungsanträge stellen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/rio

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2025 10:39 ET (14:39 GMT)