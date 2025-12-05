|Biostimulator
|
05.12.2025 09:18:36
Galderma-Aktie profitiert: Sculptra in der EU für weitere Anwendungen zugelassen
Der Hautpflege-Konzern Galderma hat für seinen Biostimulator Sculptra in Europa eine erweiterte Zulassung erhalten.
Konkret hat die EU gestützt auf eine Empfehlung der europäischen Medical Device Regulation (MDR) das Mittel auch zur Anwendung im Gesässbereich, an den hinteren Oberschenkeln, am Dekolleté und an den Oberarmen zugelassen, wie Galderma am Freitag mitteilte.
Die Zulassung stütze sich auf Studien, welche eine progressive Wirksamkeit von Sculptra auf die Qualität der Haut auch ausserhalb des Gesichts ergeben hätten.An der SIX steigt die Galderma-Aktie am Freitag zeitweise um 0,73 Prozent auf 164,90 Franken.
cf/cg
Zug (awp)
Weitere Links:
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFokus auf Notenbanken: SMI zum Handelsstart kaum bewegt -- DAX eröffnet freundlich -- Asiatische Börsen uneins - Verluste in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Freitag zunächst kaum Bewegung zu sehen, während der deutsche Leitindex einen höheren Start verbucht. Die asiatischen Aktienmärkte entwickeln sich zum Wochenausklang unterschiedlich.