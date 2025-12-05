Galderma-Aktie profitiert: Sculptra in der EU für weitere Anwendungen zugelassen

Der Hautstraffer darf nun neben dem Gesicht auch für andere Körperteile angewendet werden.

Konkret hat die EU gestützt auf eine Empfehlung der europäischen Medical Device Regulation (MDR) das Mittel auch zur Anwendung im Gesässbereich, an den hinteren Oberschenkeln, am Dekolleté und an den Oberarmen zugelassen, wie Galderma am Freitag mitteilte.

Die Zulassung stütze sich auf Studien, welche eine progressive Wirksamkeit von Sculptra auf die Qualität der Haut auch ausserhalb des Gesichts ergeben hätten.

An der SIX steigt die Galderma-Aktie am Freitag zeitweise um 0,73 Prozent auf 164,90 Franken.

