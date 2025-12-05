|Terrorfinanzierung
|
05.12.2025 09:18:36
Holcim-Aktie tiefer: Lafarge-Prozess wirft Fragen zu Rolle der französischen Behörden auf
Im Pariser Prozess um die französische Holcim-Tochter Lafarge wegen Terrorfinanzierung ist die Verteidigungslinie mehrerer Angeklagter ins Wanken geraten.
Die Verteidigung erklärte am Donnerstag, dass Frankreich ein Interesse darin gesehen hatte, dass der Konzern seine Zementfabrik in Syrien weiterbetrieb. So habe der damalige französische Botschafter in Syrien 2012 den Lafarge-Managern von einem Verlassen des Landes abgeraten.
Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft stellte die Glaubwürdigkeit dieser Aussagen allerdings in Frage. Auch Bruno Pescheux, der frühere Direktor der syrischen Lafarge-Tochter, konnte keine eindeutigen Belege für eine Zustimmung der französischen Behörden für den Weiterbetrieb der Fabrik liefern.
Lafarge wird vorgeworfen, 2013 und 2014 mehrere Millionen Euro an die Miliz Islamischer Staat (IS) und andere Gruppen in Syrien gezahlt zu haben, um während des Bürgerkriegs ein Zementwerk im Norden des Landes weiter betreiben zu können. Andere multinationale Unternehmen hatten das Land bereits 2012 verlassen.
Der Prozess rund um die Holcim-Tochter am Pariser Gericht dauert noch bis zum 19. Dezember.Am Freitag verliert die Holcim-Aktie an der SIX zeitweise 0,93 Prozent auf 74,50 Franken.
afp/tp/
Paris (awp/afp)
Weitere Links:
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFokus auf Notenbanken: SMI zum Handelsstart kaum bewegt -- DAX eröffnet freundlich -- Asiatische Börsen uneins - Verluste in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Freitag zunächst kaum Bewegung zu sehen, während der deutsche Leitindex einen höheren Start verbucht. Die asiatischen Aktienmärkte entwickeln sich zum Wochenausklang unterschiedlich.