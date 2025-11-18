Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’517 -0.6%  SPI 17’192 -0.7%  Dow 46’590 -1.2%  DAX 23’290 -1.3%  Euro 0.9234 0.1%  EStoxx50 5’569 -1.3%  Gold 4’043 -0.1%  Bitcoin 72’836 -0.6%  Dollar 0.7972 0.2%  Öl 64.2 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Top News
Deutsche Bank-Analyse: So bewertet UBS AG die Deutsche Bank-Aktie
Ausblick: NVIDIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Airbus zieht Grossauftrag aus Emiraten an Land - Aktie tiefer
Rheinmetall-Aktie: Ambitionierte Prognose treibt den Kurs - So reagieren RENK und HENSOLDT
Warum Euro und Dollar zum Franken nachgeben
Suche...
Plus500 Depot

Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bewertung im Fokus 18.11.2025 12:07:44

Deutsche Bank-Analyse: So bewertet UBS AG die Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Analyse: So bewertet UBS AG die Deutsche Bank-Aktie

Die detaillierte Analyse des Deutsche Bank-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Mate Nemes durchgeführt.

Deutsche Bank
27.45 CHF -5.13%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Aktie der Deutschen Bank nach der Investorenveranstaltung mit neuen Zielen auf "Buy" belassen. Die angestrebte Eigenkapitalrendite liege über den Erwartungen, das Aufwärtspotenzial für die Aktie ergebe sich allerdings aus den Erträgen und dem Kapital, schrieb Mate Nemes am Montagnachmittag. Sein Kursziel bleibt bei 35 Euro. /rob/ck/ag

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 11:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3.6 Prozent auf 29.72 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 17.79 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1’870’316 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 83.5 Prozent aufwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 15:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com