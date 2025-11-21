Deutsche Bank AG: Buy-Note für Novartis-Aktie

Deutsche Bank Research hat Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Buy" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag in London habe der Pharmakonzern zwar viele Details zur Geschäftsentwicklung veröffentlicht, aber keine Neuigkeiten, die einen grossen Einfluss auf die Anlagestory hätten, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Insgesamt wertet er die Aussagen aber moderat positiv, da sie die stetigen Wachstumsaussichten bis zum Ende des Jahrzehnts sowie das Vertrauen in die Umsatz- und Margenentwicklung über 2030 hinaus untermauert hätten.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Novartis-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 11:33 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0.6 Prozent auf 101.04 CHF. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 18.76 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über SIX SX 680’415 Novartis-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 18.0 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.02.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:55 / CET





