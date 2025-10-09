Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktuelle Analyse im Blick
|
09.10.2025 11:43:44
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
Deutsche Bank AG-Analyst Christophe Menard hat eine umfassende Analyse des Airbus SE-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Deutsche Bank Research hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 209 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungen im September seien höher als von ihm erwartet ausgefallen und hätten einen Rekord für diesen Monat erreicht, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Airbus SE-Aktie am Tag der Analyse
Anleger zeigten sich um 11:27 Uhr bei der Airbus SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 205.60 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 1.65 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24’337 Airbus SE-Aktien. Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 36.1 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2025 wird für den 29.10.2025 terminiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
09:29
|Euronext-Handel: CAC 40-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Aufschläge in Paris: So bewegt sich der CAC 40 nachmittags (finanzen.ch)
|
08.10.25