Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank Research hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 209 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungen im September seien höher als von ihm erwartet ausgefallen und hätten einen Rekord für diesen Monat erreicht, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Airbus SE-Aktie am Tag der Analyse

Anleger zeigten sich um 11:27 Uhr bei der Airbus SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 205.60 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 1.65 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24’337 Airbus SE-Aktien. Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 36.1 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2025 wird für den 29.10.2025 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.