Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’024 0.1%  SPI 16’638 0.0%  Dow 46’316 0.2%  DAX 23’746 0.0%  Euro 0.9363 0.1%  EStoxx50 5’503 -0.1%  Gold 3’806 -0.7%  Bitcoin 90’089 -1.2%  Dollar 0.7972 0.0%  Öl 67.3 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Alibaba-Aktie mit Kursgewinnen: Unternehmen profitiert weiter von optimistischen Experten-Kommentaren
Bank of America traut der Satelliten-Aktie AST SpaceMobile kräftiges Wachstum zu
Firefly Aerospace-Aktie unter Druck: Alpha-Rakete bei Testlauf zerstört
Euro zu Franken und Dollar etwas höher - Worauf Anleger am Dienstag besonders achten
Investment-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Suche...
200.- Saxo-Deal

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

70.36
CHF
-66.94
CHF
-48.75 %
16.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.09.2025 11:03:42

Airbus SE Buy

Airbus
182.74 CHF -0.56%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Nach den starken Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers für August und September dürfte sich der Tenor des Managements bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Jahresviertel verbessern, schrieb Ian Douglas-Pennant in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Den Jahresausblick erwartet der Experte aber unverändert./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
195.72 € 		Abst. Kursziel*:
12.41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
195.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.37%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Airbus SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten