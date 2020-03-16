Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
70.36CHF
-66.94CHF
-48.75 %
16.03.2020
SWX
30.09.2025 11:03:42
Airbus SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Nach den starken Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers für August und September dürfte sich der Tenor des Managements bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Jahresviertel verbessern, schrieb Ian Douglas-Pennant in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Den Jahresausblick erwartet der Experte aber unverändert./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
195.72 €
|
Abst. Kursziel*:
12.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
195.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.37%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Airbus SE
|
09:28
|Verluste in Paris: CAC 40 liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Börse Paris: Anleger lassen CAC 40 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
29.09.25
|EQS-Adhoc: Airbus reports share buyback transactions 22-26 September 2025 (EQS Group)
|
29.09.25
|Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Wdh: Airbus-Vorstandsmitglied warnt: Deutschland kaum gegen Drohnen geschützt (AWP)
|
29.09.25
|Airubs-Vorstandsmitglied warnt: Deutschland kaum gegen Drohnen geschützt (AWP)
|
29.09.25
|Zuversicht in Paris: CAC 40 startet im Plus (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 steigt letztendlich (finanzen.ch)