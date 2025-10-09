Leclanche Aktie 11030311 / CH0110303119
|Navius MRS-3
|
09.10.2025 20:37:36
Leclanché-Aktie: Leclanché liefert Batterie-Technologie für Hybrid-Kreuzer
Der Batteriespezialist Leclanché hat einen Auftrag aus der Kreuzschifffahrtsbranche erhalten.
Das Schiff gehöre zu einer neuen Klasse von Hybrid-Kreuzfahrtschiffen und es handle sich um die erste Installation eines "Navius MRS-3"-Systems von Leclanché im Bereich der Hochseekreuzfahrten. Die Schiffsklasse werde für einen CO2-neutralen Betrieb etwa in den norwegischen Fjorden konzipiert und soll bis 2026 die EU-Emissionshandelsrichtlinie erfüllen, wie es weiter hiess.
mk/tp
Yverdon-les-Bains (awp)
