Navius MRS-3 09.10.2025

Leclanché-Aktie: Leclanché liefert Batterie-Technologie für Hybrid-Kreuzer

Leclanché-Aktie: Leclanché liefert Batterie-Technologie für Hybrid-Kreuzer

Der Batteriespezialist Leclanché hat einen Auftrag aus der Kreuzschifffahrtsbranche erhalten.

Leclanche
0.18 CHF -22.47%
Kaufen Verkaufen
In Zusammenarbeit mit Century Ship Services habe Leclanché ein Hybrid-Kreuzfahrtschiff mit "4 MWh Navius MRS-3"-Schiffsbatteriesystemen ausgerüstet, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Angaben zum Auftragsvolumen machte Leclanché in der Mitteilung nicht.

Das Schiff gehöre zu einer neuen Klasse von Hybrid-Kreuzfahrtschiffen und es handle sich um die erste Installation eines "Navius MRS-3"-Systems von Leclanché im Bereich der Hochseekreuzfahrten. Die Schiffsklasse werde für einen CO2-neutralen Betrieb etwa in den norwegischen Fjorden konzipiert und soll bis 2026 die EU-Emissionshandelsrichtlinie erfüllen, wie es weiter hiess.

mk/tp

Yverdon-les-Bains (awp)

Weitere Links:

Leclanché-Aktie unter Druck: Anpassung der Eckwerte für Antrag zur Kapitalerhöhung

Bildquelle: Keystone

