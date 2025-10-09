Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438

09.10.2025 20:35:36

Idorsia-Aktie: Idorsia platziert mehrere Millionen Aktien

Das Pharmaunternehmen Idorsia gibt im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens rund 15 Millionen neue sowie eigene Aktien aus.

Mit den Nettoerlösen aus der Privatplatzierung will Idorsia die Kommerzialisierung des Schlafmedikaments Quviviq beschleunigen und die Entwicklung der Produktpipeline vorantreiben.

Der Angebotspreis für die Aktien mit einem Nennwert von 5 Rappen werde im Bookbuilding-Prozess bestimmt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Bekanntgegeben werde der Preis am Freitag vor Börseneröffnung. Die neuen Titel würden aus dem bestehenden Kapitalband bezogen. Sie sollen ab dem kommenden Montag (13. Oktober) zum Handel an der Börse zugelassen werden.

Die Gründungsaktionäre Jean-Paul und Martine Clozel beteiligen sich mit bis zu 10 Millionen Franken an der Platzierung, wie es weiter heisst. Sie verpflichten sich dabei zu einer 180-tägigen Lock-up-Periode ab der Zulassung der neuen Titel an der Börse.

Neben der Beschleunigung bei der Vermarktung von Quviviq sollen die Mittel aus der Aktienplatzierung auch zur generellen Stärkung der Bilanz des Unternehmens dienen und für "generelle Unternehmenszwecke" eingesetzt werden.

Das Unternehmen bekräftigt in der Mitteilung derweil seine finanzielle Guidance für das laufende Jahr 2025. Idorsia arbeite derzeit auch an Ansätzen zur Refinanzierung der neuen Geldfazilität, die Mitte 2027 fällig wird.

tp/mk

Allschwil (awp)

