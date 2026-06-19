Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’771 0.0%  SPI 19’475 0.1%  Dow 51’565 0.1%  DAX 24’986 -0.2%  Euro 0.9259 0.4%  EStoxx50 6’293 -0.5%  Gold 4’157 -1.3%  Bitcoin 50’795 0.3%  Dollar 0.8065 0.2%  Öl 80.6 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758SpaceX156888148Roche149905998Partners Group2460882Nestlé3886335Sika41879292Swiss Re12688156Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoffkurse am Abend
Gold fällt statt zu steigen: Irankrieg entlarvt alten Börsenmythos
SpaceX-Aktie unter der Lupe: Darum emittiert Elon Musks Konzern trotz Rekord-IPO eine Milliardenanleihe
KW 25: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
D-Wave Quantum-Aktie zieht an: Meilenstein beim Quantum-Simulator
Suche...

D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aus Fehlern lernen 19.06.2026 20:21:48

D-Wave Quantum-Aktie zieht an: Meilenstein beim Quantum-Simulator

D-Wave Quantum-Aktie zieht an: Meilenstein beim Quantum-Simulator

Der Quantencomputerhersteller D-Wave Quantum hat am Donnerstag einen weiteren Meilenstein seiner Gate-Model-Strategie vorgestellt.

D-Wave Quantum
20.12 CHF 6.71%
Kaufen Verkaufen
• D-Wave kündigt ersten Gate-basierten Quantum-Simulator für fehlerbewusstes Programmieren an
• Entwickler erhalten Einblicke in reale Fehler und können robustere Quantenanwendungen testen
• Simulator ermöglicht bessere Einschätzung der späteren Anforderungen

D-Wave Quantum kündigte am Donnerstag per Pressemitteilung einen neuen Simulator an. Dabei soll es sich um den weltweit ersten Simulator für Gate-basierte Quantencomputer handeln, der speziell für sogenanntes "error-aware programming" - also fehlerbewusstes Programmieren - entwickelt wurde. Damit verfolgt D-Wave nach eigenen Angaben das Ziel, Softwareentwicklern bereits heute Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie Anwendungen für künftige Quantenprozessoren entwickeln und testen können.

Die Ankündigung kommt nur wenige Wochen, nachdem D-Wave seine Strategie für fehlertolerantes Quantencomputing vorgestellt hatte. Im Mittelpunkt steht dabei die unternehmenseigene Dual-Rail-Technologie, die Fehlererkennung direkt in die Architektur integriert. Während klassische Gate-basierte Quantencomputer häufig mit den Herausforderungen von Dekohärenz und Fehlerraten kämpfen, soll D-Waves Ansatz Entwicklern einen direkten Einblick in auftretende Fehler ermöglichen und ihnen helfen, Anwendungen zu entwerfen, die auf das tatsächliche Verhalten von Quantenprozessoren reagieren können.

Fehler werden vom Problem zur Informationsquelle

Die Besonderheit des neuen Simulators liegt aber nicht allein in der Nachbildung eines Quantenprozessors. Vielmehr soll das System Fehlerdaten aktiv sichtbar machen und damit eine neue Entwicklungsphilosophie unterstützen. Statt Fehler lediglich zu vermeiden, können Entwickler die Informationen nutzen, um robustere Algorithmen und Fehlerkorrekturmechanismen zu entwickeln.

"Unser Ansatz unterscheidet sich dadurch, dass das Fehlerbewusstsein mittels Dual-Rail-Technologie direkt in die Architektur integriert ist", erklärte Trevor Lanting, Chief Development Officer von D-Wave, laut Pressemitteilung. Dadurch erhielten Entwickler Zugang zu Fehlererkennungsdaten sowie Möglichkeiten zur Echtzeitsteuerung von Quantenprozessen. Das könne helfen, widerstandsfähigere Quantenanwendungen zu entwickeln und gleichzeitig praktische Erfahrungen mit den künftigen Gate-Modell-Systemen des Unternehmens zu sammeln. "Dieser Simulator soll Kunden dabei helfen, schon jetzt - im Vorfeld unserer kommenden Gate-basierten Quantensysteme - das entsprechende Fachwissen aufzubauen", so Lanting weiter,

Aus wirtschaftlicher Sicht adressiert D-Wave damit ein zentrales Problem der Quantenbranche. Viele Firmen interessieren sich zwar für die Potenziale des Quantencomputings, scheuen jedoch Investitionen in die Softwareentwicklung, solange leistungsfähige und fehlertolerante Quantencomputer noch nicht breit verfügbar sind. Ein Simulator, der reale Fehlerbilder und Prozessordynamiken abbildet, könnte diese Lücke womöglich teilweise schliessen.

Vorbereitung auf die nächste Quantencomputer-Generation

Der neue Simulator soll künftig über D-Waves Cloud-Plattform Leap bereitgestellt werden. Nach Unternehmensangaben unterstützt das System bis zu 21 Qubits und bietet sowohl ideale Simulationsmodi als auch hardwarebasierte Emulationen. Hinzu kommen Monte-Carlo-Simulationen für die Echtzeitdynamik von Quantensystemen sowie die Integration in etablierte Entwicklungswerkzeuge wie das Ocean Software Development Kit von D-Wave. Der Zugang für Kunden soll ab September 2026 freigeschaltet werden.

Für Entwickler und Forschungseinrichtungen könnte dies eine wichtige Testumgebung darstellen. Gerade in einer Phase, in der viele Quantenalgorithmen noch experimentellen Charakter besitzen, ermöglicht eine realitätsnahe Simulationsumgebung schnellere Iterationen und eine bessere Einschätzung der späteren Hardware-Anforderungen.

Ob der Simulator allerdings tatsächlich die Entwicklung fehlertoleranter Quantenanwendungen beschleunigen kann, wird sich erst nach seiner Markteinführung zeigen. Klar ist jedoch bereits jetzt: Die Branche bewegt sich Schritt für Schritt von theoretischen Konzepten hin zu praktischen Entwicklungsumgebungen - und D-Wave möchte dabei eine führende Rolle einnehmen.

Das scheinen auch die Anleger zu honorieren: Die D-Wave-Aktie beendete den Donnerstagshandel an der NYSE mit einem klaren Plus von 7,72 Prozent auf 24,69 US-Dollar. Nachbörslich kam das Papier jedoch wieder um 1,05 Prozent auf 24,43 US-Dollar zurück. Am Freitag bleiben die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie am Wendepunkt? Der Quanten-Hype nimmt Fahrt auf

Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag

Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu D-Wave Quantum

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten