D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 19,03 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 18,95 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,22 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 511'653 Stück.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 145,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,76 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die D-Wave Quantum-Aktie 49,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

D-Wave Quantum-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 06.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,55 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 3.08 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,298 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck

Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor

Palantir zündet den Turbo: Chip-Aktien wie Intel, Arm, Marvell, D-Wave und Co. auf der Überholspur