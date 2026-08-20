Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’362 -0.2%  SPI 20’191 -0.2%  Dow 53’068 -0.7%  DAX 26’002 -0.3%  Euro 0.9339 0.3%  EStoxx50 6’432 -0.2%  Gold 4’524 0.0%  Bitcoin 57’817 4.7%  Dollar 0.7995 0.3%  Öl 93.5 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Moderna44811242Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
JPMorgan-Prognose: S&P 500 könnte auf 8'000 Punkte steigen - KI als Treiber
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus - Aktien von Strategy und Coinbase profitieren
Alarmzeichen aus Omaha: Warum Warren Buffetts Zehn-Worte-Satz Börsianern Sorgen bereitet
Dell-Aktie hängt die KI-Konkurrenz ab: Warum AMD und Micron nicht mithalten können
Suche...
Plus500 Depot

D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.08.2026 16:29:00

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Das Papier von D-Wave Quantum gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 19,03 USD abwärts.

D-Wave Quantum
14.80 CHF -5.17%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 19,03 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 18,95 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,22 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 511'653 Stück.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 145,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,76 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die D-Wave Quantum-Aktie 49,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

D-Wave Quantum-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 06.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,55 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 3.08 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,298 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck

Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor

Palantir zündet den Turbo: Chip-Aktien wie Intel, Arm, Marvell, D-Wave und Co. auf der Überholspur


Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

Weiterlesen!

Nachrichten zu D-Wave Quantum

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu D-Wave Quantum

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

14:15 Logo WHS Aktien finden, BEVOR die große Bewegung startet! Live Trading heute ab 14:45 Uhr
12:57 Rocket Lab: Profiteur des neuen Weltraumzeitalters?
12:36 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
11:40 UBS Logo UBS KeyInvest: Schweizer Aktien – Rückenwind aus der Wirtschaft/Freeport-McMoRan / Newmont – Gold und Kupfer im Doppelpack
09:35 Marktüberblick: Dollar unter Druck – Edelmetalle haussieren
08:49 Pharma-Schwergewichte erneut gefragt
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’923.90 19.44 SXBVXU
Short 15’218.53 13.83 SLBZ3U
Short 15’790.75 8.91 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’362.04 20.08.2026 17:19:35
Long 13’741.89 19.84 S2B93U
Long 13’433.31 13.97 SHB7NU
Long 12’841.63 8.94 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Massiver Kurssprung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus
Bitcoin steigt auf den höchsten Stand seit Anfang Juni
Warum der Franken zu Euro und US-Dollar anzieht
Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus - Aktien von Strategy und Coinbase profitieren
Alarmzeichen aus Omaha: Warum Warren Buffetts Zehn-Worte-Satz Börsianern Sorgen bereitet
Moderna-Aktie explodiert um 177 %: BofA hebt Ziel massiv - BioNTech und Merck profitieren vom Hype
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Top-Rankings

Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
So hat Carl Icahn im zweiten Quartal 2026 investiert
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefon ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Das 2. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.