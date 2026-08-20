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20.08.2026 03:21:58
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefonds bei mehreren prominenten Aktien Veränderungen vor.
Das folgende Ranking zeigt die zehn grössten reinen Aktienpositionen im Bridgewater-Portfolio zum Stichtag 30. Juni 2026. Im zweiten Quartal nahm der Hedgefonds erneut zahlreiche Anpassungen vor. Auffällig dabei ist, dass vor allem Verkäufe das Portfolio prägen. Grössere ETF-Positionen wurden bei der Auswertung wie gewohnt nicht berücksichtigt.
Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch
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