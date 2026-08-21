Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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21.08.2026 11:43:00
Aktie unbeeindruckt: Richemont-Tocher IWC streicht 18 Stellen in Schaffhausen
Der Uhrenhersteller IWC will im Werk in Schaffhausen 18 von rund 800 Stellen abbauen.
"IWC Schaffhausen passt Teile seiner Organisationsstruktur an, um der Weiterentwicklung des Unternehmens und den langfristigen Entwicklungsplänen Rechnung zu tragen", so der Sprecher. Gleichzeitig betonte das Unternehmen, dass es unverändert zum Produktionsort Schaffhausen stehe und dort auch weiter investiere.
Die Schaffhauser Uhrenmarke gehört zum Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont.
Im SIX-Handel am Freitag notiert die Richemont-Aktie zeitweise bei 182,90 CHF (-0,03%).
cg/to
Schaffhausen (awp)
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