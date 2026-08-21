Aktie unbeeindruckt: Richemont-Tocher IWC streicht 18 Stellen in Schaffhausen

Mit allen Betroffenen seien Vereinbarungen getroffen worden und sie würden individuell unterstützt, teilte ein IWC-Sprecher der Nachrichtenagentur AWP am Freitag mit. Zuvor hatte das Portal "Inside Paradeplatz" über Entlassungen berichtet.

"IWC Schaffhausen passt Teile seiner Organisationsstruktur an, um der Weiterentwicklung des Unternehmens und den langfristigen Entwicklungsplänen Rechnung zu tragen", so der Sprecher. Gleichzeitig betonte das Unternehmen, dass es unverändert zum Produktionsort Schaffhausen stehe und dort auch weiter investiere.

Die Schaffhauser Uhrenmarke gehört zum Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont.

Im SIX-Handel am Freitag notiert die Richemont-Aktie zeitweise bei 182,90 CHF (-0,03%).

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Schaffhausen (awp)