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NYSE-Handel im Fokus 18.08.2026 22:34:04

Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus

Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus

Der Dow Jones zeigte sich am Dienstag leichter.

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Am Dienstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0.22 Prozent leichter bei 53’343.40 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 24.936 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.380 Prozent höher bei 53’663.11 Punkten in den Dienstagshandel, nach 53’459.78 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 53’256.34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 53’478.76 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 52’146.42 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, stand der Dow Jones bei 49’686.12 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 44’911.82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10.25 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Johnson Johnson (+ 3.33 Prozent auf 271.11 USD), Salesforce (+ 2.71 Prozent auf 196.14 USD), Nike (+ 2.48 Prozent auf 40.06 USD), Coca-Cola (+ 2.12 Prozent auf 88.82 USD) und IBM (+ 1.67 Prozent auf 232.67 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Caterpillar (-4.63 Prozent auf 840.87 USD), NVIDIA (-2.34 Prozent auf 219.74 USD), Sherwin-Williams (-1.34 Prozent auf 345.27 USD), Boeing (-1.28 Prozent auf 223.06 USD) und Cisco (-1.14 Prozent auf 111.61 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 30’364’820 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4.709 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Travelers-Aktie weist mit 10.70 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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