Börse New York in Grün: Dow Jones klettert schlussendlich

Am Mittwoch bewegte sich der Dow Jones via NYSE letztendlich 0.22 Prozent fester bei 53’463.05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 24.773 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.021 Prozent auf 53’354.43 Punkte an der Kurstafel, nach 53’343.40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 53’399.53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 53’710.06 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 0.373 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 52’146.42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 49’363.88 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 44’922.27 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 10.50 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 12.60 Prozent auf 152.20 USD), Salesforce (+ 5.07 Prozent auf 206.09 USD), Amgen (+ 4.02 Prozent auf 442.36 USD), Walt Disney (+ 2.87 Prozent auf 106.93 USD) und Nike (+ 2.47 Prozent auf 41.05 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Caterpillar (-2.94 Prozent auf 816.15 USD), Honeywell Technologies (-2.63 Prozent auf 221.73 USD), Goldman Sachs (-1.81 Prozent auf 1’021.65 USD), JPMorgan Chase (-1.65 Prozent auf 357.26 USD) und Travelers (-1.55 Prozent auf 362.22 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 27’540’787 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.696 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.80 erwartet. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch