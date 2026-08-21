Deutsche Lufthansa Aktie 1089595 / US2515613048
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Bundestagsvizepräsident
|
21.08.2026 11:49:42
Lufthansa-Aktie stabil: Bodo Ramelow soll bei Schlichtung mit Lufthansa vermitteln
Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat für die anstehenden Schlichtungsverfahren mit der Lufthansa Group den ehemaligen Ministerpräsidenten Thüringens, Bodo Ramelow, als Schlichter gewonnen.
Die VC hatte sich vergangene Woche mit dem Konzern auf Schlichtungsverfahren für die Kernmarke Lufthansa, Lufthansa Cargo, Cityline und die Ferienfluggesellschaft Eurowings geeinigt. Die Gewerkschaft und der Konzern können für die Verfahren jeweils einen Schlichter benennen.
Via XETRA zeigt sich die Lufthansa-Aktie zeitweise 0,16 Prozent tiefer bei 7,61 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|
03.08.26
|Ausblick: Deutsche Lufthansa präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Deutsche Lufthansa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Deutsche Lufthansa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.04.26
|Lufthansa-Aktie fester: Deutsche Lufthansa erhält erneut "BBB-"-Rating von Scope (Dow Jones)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Deutsche Lufthansa stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.03.26
|Ausblick: Deutsche Lufthansa legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.