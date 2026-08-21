Lufthansa-Aktie stabil: Bodo Ramelow soll bei Schlichtung mit Lufthansa vermitteln

Der heutige Bundestagsvizepräsident Ramelow verfüge "über breite Erfahrung als Schlichter und bringt darüber hinaus seine langjährige politische Erfahrung sowie seine Fähigkeit zum Ausgleich unterschiedlicher Interessen in die anstehenden Verfahren ein", teilte die Gewerkschaft mit. Ramelow verzichte zudem auf sein Honorar, das unter anderem an die Erfurter Bildungsinitiative "Das fliegende Klassenzimmer" gespendet werden soll.

Die VC hatte sich vergangene Woche mit dem Konzern auf Schlichtungsverfahren für die Kernmarke Lufthansa, Lufthansa Cargo, Cityline und die Ferienfluggesellschaft Eurowings geeinigt. Die Gewerkschaft und der Konzern können für die Verfahren jeweils einen Schlichter benennen.

Via XETRA zeigt sich die Lufthansa-Aktie zeitweise 0,16 Prozent tiefer bei 7,61 Euro.

DOW JONES